किसानों को रबी सीजन की बुआई के लिए नहीं होगी परेशानी, कृषि विभाग 50% सब्सिडी के साथ बेंचेगा 7000 क्विंटल गेहूं बीज

जागरण संवाददाता, ज्ञानपुर (भदोही)। तैयारी की ओर बढ़ रही खरीफ अभियान की प्रमुख धान फसल के साथ ही किसान रबी सीजन की प्रमुख गेहूं के साथ दलहन-तिलहन फसल के बुआई की चिंता करनी शुरू कर दी है। विशेषकर खाली खेतों में दहलन चना-मटर तो तिलहन सरसों की बुआई को लेकर तैयारी भी शुरू कर चुके हैं।

ऐसे में कृषि विभाग भी किसानों को बीज को लेकर किसी तरह की दिक्कत न होने पाए व्यवस्था करनी शुरू कर दी है। कृषि विभाग जहां 7000 क्विंटल गेहूं बीज की बिक्री करेगा तो दलहन, तिलहन बीज की भी आपूर्ति सुनिश्चित की गई है।

कृषि विभाग के अंतर्गत संचालित राजकीय बीज भंडारों में बीज की उपलब्धता सुनिश्चित हो चुकी है। जिले में रबी सीजन में करीब 48 हजार हेक्टेयर क्षेत्रफल में गेहूं सहित कुल करीब 60 हजार हेक्टेयर क्षेत्रफल में अन्य फसलों की बुआई की जाती है।

बुआई को लेकर बीज के लिए किसान पहले से ही भाग दौड़ करना शुरू कर देते हैं। ऐसे में समय से किसानों को बीज हासिल हो सके, कृषि विभाग ने तैयारी कर रखी है। विभाग के अंतर्गत संचालित राजकीय बीज भंडारों से सात हजार क्विंटल गेहूं बीज की बिक्री का लक्ष्य तय किया गया है। इसमें से पांच सौ क्विंटल बीज करन वंदना व डीबी डब्ल्यू 303 प्रजाति का बीज निदेशालय की ओर से उपलब्ध करा दिया गया है।