किसानों को रबी सीजन की बुआई के लिए नहीं होगी परेशानी, कृषि विभाग 50% सब्सिडी के साथ बेंचेगा 7000 क्विंटल गेहूं बीज
किसानों के लिए अच्छी खबर है! कृषि विभाग रबी सीजन की बुआई के लिए 50% सब्सिडी पर 7000 क्विंटल गेहूं के बीज बेचेगा। इससे किसानों को बीज की उपलब्धता सुनिश्चित होगी और बुआई में आसानी होगी। यह कदम किसानों को आर्थिक रूप से भी मदद करेगा और रबी सीजन की फसल अच्छी होने की उम्मीद है।
जागरण संवाददाता, ज्ञानपुर (भदोही)। तैयारी की ओर बढ़ रही खरीफ अभियान की प्रमुख धान फसल के साथ ही किसान रबी सीजन की प्रमुख गेहूं के साथ दलहन-तिलहन फसल के बुआई की चिंता करनी शुरू कर दी है। विशेषकर खाली खेतों में दहलन चना-मटर तो तिलहन सरसों की बुआई को लेकर तैयारी भी शुरू कर चुके हैं।
ऐसे में कृषि विभाग भी किसानों को बीज को लेकर किसी तरह की दिक्कत न होने पाए व्यवस्था करनी शुरू कर दी है। कृषि विभाग जहां 7000 क्विंटल गेहूं बीज की बिक्री करेगा तो दलहन, तिलहन बीज की भी आपूर्ति सुनिश्चित की गई है।
कृषि विभाग के अंतर्गत संचालित राजकीय बीज भंडारों में बीज की उपलब्धता सुनिश्चित हो चुकी है। जिले में रबी सीजन में करीब 48 हजार हेक्टेयर क्षेत्रफल में गेहूं सहित कुल करीब 60 हजार हेक्टेयर क्षेत्रफल में अन्य फसलों की बुआई की जाती है।
बुआई को लेकर बीज के लिए किसान पहले से ही भाग दौड़ करना शुरू कर देते हैं। ऐसे में समय से किसानों को बीज हासिल हो सके, कृषि विभाग ने तैयारी कर रखी है।
विभाग के अंतर्गत संचालित राजकीय बीज भंडारों से सात हजार क्विंटल गेहूं बीज की बिक्री का लक्ष्य तय किया गया है। इसमें से पांच सौ क्विंटल बीज करन वंदना व डीबी डब्ल्यू 303 प्रजाति का बीज निदेशालय की ओर से उपलब्ध करा दिया गया है।
50 प्रतिशत मिलेगा अनुदान
बीज क्रय करने पर किसानों को 50 प्रतिशत अनुदान मिलेगा। बीज का वितरण पास मशीन के जरिए अंगूठा लगवाकर किया जाएगा। गेहूं बीज का मूल्य 4680 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है।
इसका आधा मूल्य भुगतान कर बीज क्रय किया जा सकता है। जिला कृषि अधिकारी ईरम मिर्जा ने बताया कि किसानों को बीज के लिए तनिक भी परेशान नहीं होने दिया जाएगा।
