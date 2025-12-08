Language
    UP Weather Update: पश्चिमी विक्षोभ के कारण लुढ़का पारा, 14 दिसंबर के बाद पड़ेगी गलन वाली सर्दी

    By Mohammad Ibrahim Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 04:10 PM (IST)

    जागरण संवाददाता, भदोही। ठंड व गलन में 14 दिसंबर से और बढ़ाव हो सकता है। कारण सक्रिय होने वाले पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से हवा की गति व तापमान में गिरावट आने की संभावना बन रही है। हालांकि चालू सप्ताह में पिछले दिनों की तरह मौसम स्थिर बने रहने का अनुमान है।

    कषि विज्ञान केंद्र बेजवां के मौसम विशेषज्ञ सर्वेश बरनवाल ने बताया कि मौसम विभाग की ओर से जारी एडवाइजरी के पूर्वानुमान के अनुसार मौजूदा समय में भारत के उत्तरी क्षेत्र में कोई सक्रिय मौसमी तंत्र (पश्चिमी विक्षोभ जैसा) नहीं बन रहा है। जो पहाड़ी क्षेत्रों में भी कमजोर दिखाई दे रहा है। इससे तापमान में अचानक बड़ी गिरावट आने की संभावना नहीं है।

    मौसम पिछले दिनों की तरह तरह स्थिर रह सकता है। आगामी दिनों में मौसम मुख्य रूप से साफ और शुष्क रहने की संभावना है। बारिश की कोई संभावना नहीं है। कोहरे का प्रभाव वायुमंडलीय नमी के स्तर के आधार पर किसी-किसी दिन देखा जा सकता है लेकिन अधिकांश समय धूप का प्रभाव रहने से लोगों को राहत रहेगी।

    हालांकि 14 दिसंबर को विकसित होने वाले पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के कारण हवा की गति व तापमान में बदलाव देखने को मिल सकता है। इस दौरान दिन का तापमान औसतन 25 डिग्री सेल्सियस के आस-पास रहने की उम्मीद है।

    जो दिसंबर के अंत तक 19 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। रात का तापमान औसतन नौ से 10 डिग्री सेल्सियस के आस पास दर्ज होगा। माह के अंत तक इसमें भी एक से डेढ़ डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आ सकती है।