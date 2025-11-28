SIR अभियान में 'सर्वर क्रैश'! इस दिन तक Digitization नहीं हुआ तो वोटर लिस्ट से कट जाएगा नाम?
भदोही में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम में कई दिक्कतें आ रही हैं। सर्वर की समस्या से डिजिटाइजेशन में परेशानी हो रही है, तो कई मतदाताओं को गणना प्रपत्र नहीं मिले हैं। बीएलओ और मतदाता दोनों परेशान हैं। मतदाता सूची में नाम न मिलने और प्रपत्र भरने में देरी से भी समस्याएँ बढ़ रही हैं।
जागरण संवाददाता, भदोही। मतदाता सूची के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआइआर) कार्यक्रम की सफलता के लिए अधिकारियों ने पूरा जोर लगा रखा है। बीएलओ से लेकर अन्य अधिकारी-कर्मचारी कार्य में लगे हैं।
हालांकि इस बीच गणना प्रपत्र को डिजिटाइजेशन करने में सर्वर-इंटरनेट की व्यवस्था का रोना होते दिख रहे हैं तो कहीं मतदाता सूची में नाम न मिलने से बीएलओ व मतदाता दोनों हलकान हो रहे हैं।
कहीं बीएलओ मतदाताओं पर फार्म भरने के लिए जरूरी जानकारी देने में असहयोग करने का आरोप लगा रहे हैं तो कहीं बीएलओ पर गणना फार्म वितरण आदि में मनमानी करने का आरोप मढ़ रहे हैं। हालांकि इस बीच जिन मतदाताओं को किसी कारणवश गणना प्रपत्र नहीं हासिल हो सका है उनमें सूची से नाम कटने का भय सताने लगा है।
चार नवंबर से शुरू हुए मतदाता सूची विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत 15 नवंबर तक ही सभी मतदाताओं के पास गणना प्रपत्र पहुंच जाना चाहिए लेकिन अभी भी तमाम मतदाता ऐसे हैं जिनके पास गणना प्रपत्र नहीं पहुंच सका है। वह बार-बार बीएलओ के यहां पहुंचकर गणना प्रपत्र खोज रहे हैं।
इसे लेकर बीएलओ भी परेशान हैं कि उनके पास नहीं है तो कैसे उपलब्ध कराएं। उधर मतदाता भी गणना प्रपत्र लेकर बैठे हैं, उसे भरकर वापस नहीं कर रहे हैं। इससे भी उसे संग्रह करने व डिजिटाइजेशन में दिक्कत सामने आ रही है।
शुक्रवार को दैनिक जागरण की टीम ने कई बीएलओ के साथ उनकी कार्य, प्रपत्रों को भरने का तरीका देखा। कहीं डिजिटाइज करने में सर्वर रुला रहा था तो कहीं बीएलओ ने कई घरों में दो-चार वोटरों के गणना प्रपत्र ही नहीं दिए थे।
महराजगंज प्रतिनिधि के अनुसार
औराई विधानसभा क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय परानापुर बूथ संख्या 381 पर नोडल अधिकारी तबस्सुम खान के निर्देशन में बीएलओ गीता देवी सहयोग में लगे शिक्षकों सोनम पाल, शैलेंद्र त्रिपाठी, योगेश मिश्रा, लेखपाल सोनू गौतम व पंचायत सहायक सितारा देवी के साथ फार्म को भरने से लेकर डिजिटाइजेशन के कार्य में जुटे देखे गए।
बताया कि मतदाताओं को फार्म वितरित किया गया है लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो फार्म भरकर जमा नहीं कर रहे हैं। न उसकी जानकारी दे रहे हैं। ग्राम प्रधान से लेकर कोटेदार व रोजगार सेवकों की ओर से भी गणना प्रपत्र संग्रह में कोई सहयोग न मिलने की बात कही गई।
बाबूसराय प्रतिनिधि के अनुसार
क्षेत्र के ठेगीपुर रत्ना में बीएलओ व अन्य सहयोगी कर्मी व शिक्षक मतदाताओं की ओर से उपलब्ध कराए गए फार्म को सही करने व उसके डिजिटाइजेशन के कार्य में लगे थे। बीएलओ चंद्रेश्वर पटेल ने बताया कि अभियान की अंतिम तिथि चार दिसंबर तय की गई है, लेकिन फार्मों की संख्या अधिक होने दिक्कत हो रही है।
बीच बीच में इंटरनेट भी काम न करने से दिक्कत आ रही है। मतदाता जो फार्म भरकर जमा कर रहे हैं उनमें कई त्रुटियां भी सामने आ रही हैं, जिन्हें भी ठीक कराने में समय लग रहा है। इसी तरह वहां मौजूद वेदप्रकाश मिश्रा, नागेंद्र पटेल, नीतू और समरजीत ने कहा कि मतदाता प्रपत्र को भरकर वापस करने में मतदाताओं की ओर से की जा रही देरी के चलते दिक्कत हो रही है।
