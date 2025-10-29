Language
    SIR in UP: चार नवंबर से बीएलओ घर-घर जाकर बांटेंगे फॉर्म, इस तारीख को लिस्ट होगी जारी

    By Ravindra Nath Pandey Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Wed, 29 Oct 2025 09:28 PM (IST)

    जिला निर्वाचन अधिकारी शैलेष कुमार ने राजनीतिक दलों के साथ मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान पर बैठक की। आयोग ने सभी पात्र नागरिकों को शामिल करने के लिए विशेष पुनरीक्षण का निर्णय लिया है, जो 28 अक्टूबर से शुरू हो गया है। बीएलओ 4 नवंबर से घर-घर जाकर प्रपत्र वितरित करेंगे। अंतिम मतदाता सूची 7 फरवरी 2026 को प्रकाशित होगी।

    जागरण संवाददाता, ज्ञानपुर (भदोही)। जिला निर्वाचन अधिकारी शैलेष कुमार ने बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में निर्वाचक नामावलियों के विशेष प्रगाढ पुनरीक्षण अभियान को लेकर राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। कहा कि भारत निर्वाचन आयोग ने जिले के 1256 बूथों पर एक साथ विशेष प्रगाढ पुनरीक्षण (एसआइआर) कराने का निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य सभी पात्र नागरिकों का नाम मतदाता सूची में शामिल करना है।

    जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जिले में मतदाता सूची को शुद्ध व समावेशी बनाने के लिए एसआइआर का कार्य 28 अक्टूबर से शुरू हो गया है। इसके तहत 28 अक्टूबर से 3 नवम्बर तक एसआइआर से संबंधित तैयारी, प्रशिक्षण एवं गणना प्रपत्रों का मुद्रण किया जायेगा।

    4 नवम्बर से 4 दिसम्बर तक बीएलओ द्वारा घर-घर जाकर गणना प्रपत्रों का मतदाताओं को वितरण किया जायेगा एवं प्रपत्रों को भरवाकर प्राप्त किया जायेगा। 9 दिसम्बर को आलेख्य मतदाता सूची का प्रकाशन होगा। दावे व आपत्तियां दाखिल किये जाने की अवधि 9 दिसम्बर से 8 जनवरी 2026 तक होगी। 7 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। इसके लिए सभी बीएलओ को प्रशिक्षण दिया जायेगा।