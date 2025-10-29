SIR in UP: चार नवंबर से बीएलओ घर-घर जाकर बांटेंगे फॉर्म, इस तारीख को लिस्ट होगी जारी

जागरण संवाददाता, ज्ञानपुर (भदोही)। जिला निर्वाचन अधिकारी शैलेष कुमार ने बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में निर्वाचक नामावलियों के विशेष प्रगाढ पुनरीक्षण अभियान को लेकर राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। कहा कि भारत निर्वाचन आयोग ने जिले के 1256 बूथों पर एक साथ विशेष प्रगाढ पुनरीक्षण (एसआइआर) कराने का निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य सभी पात्र नागरिकों का नाम मतदाता सूची में शामिल करना है।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जिले में मतदाता सूची को शुद्ध व समावेशी बनाने के लिए एसआइआर का कार्य 28 अक्टूबर से शुरू हो गया है। इसके तहत 28 अक्टूबर से 3 नवम्बर तक एसआइआर से संबंधित तैयारी, प्रशिक्षण एवं गणना प्रपत्रों का मुद्रण किया जायेगा।