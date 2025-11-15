Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यूपी के इस जिले में 3.98 करोड़ की लागत से बनेंगे दो पुल, इन मार्गों पर आवागमन होगा आसान

    By Mohammad Ibrahim Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sat, 15 Nov 2025 02:48 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के एक जिले में 3.98 करोड़ रुपये की लागत से दो पुल बनाए जाएंगे। इससे कई रास्तों पर यातायात आसान होगा और यात्रा का समय घटेगा। इस परियोजना का उद्देश्य कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना और यातायात को सुव्यवस्थित करना है, जिससे स्थानीय लोगों को सुविधा होगी और आर्थिक विकास में मदद मिलेगी।

    prefferd source google
    Hero Image

    3.98 करोड़ के दो पुलों से आसान होगा ग्रामीणों का सफर।

    जागरण संवाददाता, ज्ञानपुर (भदोही)। जिले के डीघ ब्लाक क्षेत्र के बनकट महखरा व सीतामढ़ी-बनकट मार्ग के बीच पड़ने वाले नाले पर तीन करोड़ 98 लाख रुपये की लागत से बनने वाले दो पुलों के निर्माण से आस पास के ग्रामीणों का सफर आसान होगा। उक्त मार्गों से होकर आवागमन करने वाले करीब 10 हजार से अधिक लोगों को सुविधा मिलेगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    लोक निर्माण विभाग के प्रस्ताव को शासन की ओर से मंजूरी मिल गई है। साथ ही विभाग की ओर से पुल निर्माण के लिए निविदा प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। जंगीगंज-धनतुलसी मार्ग से सीतामढ़ी मंदिर को जोड़ने के लिए बनकट से सीतामढ़ी के बीच पड़ने वाले नाले व बनकट और महखरा ग्राम सभाओं के बीच नाले पर पुल का अभाव होने से आस पास के ग्रामीणों को आवागमंन में भारी परेशानी उठानी पड़ती है।

    ग्रामीणों को सिर्फ नाला पार करने के लिए कई किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ता है। ग्रामीणों की समस्या को देखते हुए बनकट से सीतामढ़ी के बीच पड़ने वाले नाले 1.90 करोड़ की लागत से पुल निर्माण को मंजूरी मिल गई है।

    इस पुल के बन जाने से सीतामढ़ी मंदिर एक नए सड़क मार्ग से जुड़ जाएगा। इससे कोनिया सहित बनकट, महखरा, पैगहा आदि गांवों के ग्रामीणों को सहूलियत मिलेगी।

    साथ ही बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं और सैलानियों को सवारी वाहनों के माध्यम से मंदिर पहुंचने में सुगमता होगी। इसी तरह बनकट और महखरा ग्राम सभाओं के बीच नाले पर सेतु निर्माण के लिए 2.08 करोड़ की स्वीकृति मिली है।

    इस सेतु निर्माण से बनकट, अरई, खेमापुर सहित पड़ोसी जनपद प्रयागराज के महखरा, टेला आदि ग्राम के ग्रामीणों की के लिए आवागमन करना आसान हो जाएगा।

    डीघ ब्लाक के दो मार्गों पर दो लघु सेतु बनवाने की स्वीकृति शासन से मिली है। दोनों मार्गों का निर्माण 3.98 करोड़ रुपये से कराया जाएगा। निविदा प्रक्रिया पूरी होने के बाद सेतु निर्माण के लिए कार्य शुरू किया जाएगा। -एके पांडेय, अधिशासी अभियंता, पीडब्ल्यूडी, भदोही।