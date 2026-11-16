यूपी बोर्ड परीक्षा केंद्रों के निर्धारण के लिए 21 नवंबर तक कर सकते हैं आपत्ति, 27 को जारी होगी फाइनल लिस्ट

जागरण संवाददाता, ज्ञानपुर (भदोही)। माध्यमिक शिक्षा परिषद उप्र की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा 2027 के लिए परीक्षा केंद्र निर्धारण की प्रक्रिया अंतिम दौर में है। सोमवार को जिला स्तरीय केंद्र निर्धारण समिति से अनुमोदित 90 केंद्रों की सूची वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई। हालांकि 21 नवंबर तक स्कूलों से आपत्ति मांगी गई है। इन आपत्तियों के निस्तारण के बाद 27 नवंबर को केंद्रों की अंतिम सूची जारी की जाएगी।

पांच फरवरी 2027 से हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा शुरू होनी है। परिषद ने अक्टूबर में 81 केंद्रों की प्रस्तावित सूची जारी की थी। इसमें 28 अक्तूबर तक 112 आपत्तियां आईं। वेबसाइट पर अपलोड हुई 90 केंद्रो की लिस्ट आपत्तियों का निस्तारण के बाद प्रस्तावित सूची से सात केंद्र कटे लेकिन 16 केंद्र बढ़ाए गए गए और जिला स्तरीय केंद्र निर्धारण समिति के अनुमोदन के बाद 90 केंद्रो की सूची परिषद की वेबसाइट पर अपलोड की गई। इससे पहले विद्यालयों में उपलब्ध कक्ष, विद्यार्थियों के बैठने की क्षमता, सीसीटीवी कैमरे, पेयजल, शौचालय, बिजली और अन्य जरूरी सुविधाओं की जानकारी जुटाई गई। इसके आधार पर तहसील स्तरीय समितियों ने विद्यालयों का चयन किया।

इसके बाद जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से प्रस्तावित केंद्रों और परीक्षार्थियों के आवंटन की सूची जिला स्तरीय केंद्र निर्धारण समिति के परीक्षण और अनुमोदन के लिए भेजी गई। जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली समिति ने विद्यालयों से मिली आपत्तियों और केंद्र निर्धारण के मानकों की समीक्षा के बाद अपनी संस्तुति बोर्ड को भेजी।