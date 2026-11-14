UP Board Exam 2027: 10वीं-12वीं के मॉडल पेपर जारी, घर बैठे 5 स्टेप में ऐसे करें डाउनलोड; समझें अंकों का पूरा गणित

संवाद सहयोगी, रामपुर। बोर्ड परीक्षा की तैयारी में जुटे हाईस्कूल और इंटरमीडिएट के विद्यार्थियों के लिए यूपी बोर्ड ने तैयारी का रास्ता आसान कर दिया है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने वर्ष 2027 की बोर्ड परीक्षा के लिए सभी विषयों के मॉडल प्रश्नपत्र अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं। अब विद्यार्थी घर बैठे अपनी कक्षा और विषय के अनुसार मॉडल पेपर डाउनलोड कर परीक्षा की तैयारी को धार दे सकते हैं।

माॅडल प्रश्नपत्र विद्यार्थियों को केवल प्रश्नों का अभ्यास ही नहीं कराएंगे, बल्कि बोर्ड परीक्षा के प्रश्नपत्र का पूरा खाका समझने में भी मददगार होंगे। किस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं, प्रश्न के कितने अंक होंगे और पेपर का स्तर कैसा रहेगा, इसकी जानकारी पेपर से मिलेगी।

विद्यार्थी निर्धारित समय में प्रश्नपत्र हल करके अपनी तैयारी की असली स्थिति भी परख सकेंगे। खास बात यह है कि माॅडल पेपर हल करने के दौरान विद्यार्थियों को अपनी कमजोरियों का पता चल सकेगा। जिन विषयों और अध्यायों में सवाल हल करने में अधिक समय लग रहा है या कठिनाई आ रही है, उन पर परीक्षा से पहले विशेष ध्यान दिया जा सकेगा। इससे समय प्रबंधन बेहतर होगा और परीक्षा के दौरान प्रश्नपत्र हल करने में आसानी रहेगी।