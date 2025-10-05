भारतीय स्टेट बैंक भदोही में नकली सोना गिरवी रखने के मामले में दो गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, भदोही। भारतीय स्टेट बैंक, शाखा भदोही में नकली सोना गिरवी रखकर ठगी करने वाले अभियुक्तों को ईओडब्‍ल्‍यू की टीम ने गिरफ्तार किया है।

पुल‍िस के अभियान ऑपरेशन शिकंजा के तहत दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। यह गिरफ्तारी थाना भदोही में रव‍िवार को ईओडब्‍ल्‍यू लखनऊ और सेक्टर वाराणसी की संयुक्त टीम द्वारा अभियुक्तों के निवास स्थान से की गई है।

गिरफ्तार अभियुक्तों के नाम और पते इस प्रकार हैं:

1- रविशंकर वर्मा, पुत्र मंगला प्रसाद, निवासी-डी 54/107 एन0 जद्दू मण्डी, थाना-लक्सा, जनपद वाराणसी।

2- संतोष कुमार सेठ, पुत्र बचानू सेठ, निवासी-भोजपुर रतनपुर, थाना मुगलसराय, जनपद चन्दौली।

घटना के अनुसार जनपद भदोही में भारतीय स्टेट बैंक द्वारा संचालित एग्री गोल्ड लोन स्कीम के अंतर्गत कृषकों को कृषि से संबंधित क्रेडिट और अन्य क्रियाकलापों हेतु वित्तीय सहायता दी जाती थी। अभियुक्तों ने बैंक के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ मिलीभगत कर नकली सोने के आभूषणों का फर्जी टेस्टिंग प्रमाण पत्र मेसर्स श्री कृष्णा गोल्डवार टेस्ट लैब वाराणसी के नाम से तैयार किया।