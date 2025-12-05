Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रूसी महिला ने डिजिटल गोल्ड माइन ब‍िजनेस के नाम पर एक लाख रुपये ठगे, पुल‍िस ने केस दर्ज कर शुरू की जांच

    By Jaleel Ahmed Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 04:31 PM (IST)

    दिल्ली में एक रूसी महिला ने डिजिटल गोल्ड माइन बिजनेस के नाम पर एक व्यक्ति से एक लाख रुपये की ठगी की। पीड़ित को सोशल मीडिया के माध्यम से इस बिजनेस के ब ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, लालानगर (भदोही)। गोपीगंज क्षेत्र के लालापुर (जखांव) निवासी आशीष कुमार मिश्र को सोशल मीडिया के माध्यम से ठगी का शिकार बनाया गया है। पीड़ित द्वारा थाना गोपीगंज में दी गई तहरीर के अनुसार जुलाई 2025 में फेसबुक और व्हाट्सऐप के जरिए एक महिला ने स्वयं को रूस निवासी मित्र बताकर उनसे संपर्क स्थापित किया। आरोप है कि उक्त महिला ने ‘डिजिटल गोल्ड माइन’ व्यापार में निवेश का झांसा देकर पीड़ित से ₹1,11,000 रुपये ले लिया। बाद में महिला ने हर प्रकार का संपर्क तोड़ लिया, जिससे पीड़ित को धोखाधड़ी का संदेह हुआ।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें


    पीड़ित ने बताया कि महिला ने स्वयं को मिलेना स्कोलोवा Milena Sokolova (रूस) बताया था। उसके द्वारा उपयोग किए गए मोबाइल नंबर सहित लेन-देन के सभी सबूत, स्क्रीनशॉट और चैट रिकॉर्ड साइबर पोर्टल पर भी अपलोड किए गए हैं।

    पीड़ित का कहना है कि आर्थिक क्षति के साथ-साथ मानसिक कष्ट भी हुआ है और यदि समय रहते कार्रवाई न हुई तो ऐसे और मासूम लोग भी ठगी का शिकार हो सकते हैं।

    गोपीगंज प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि पीड़ित की तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है और मामले की साइबर तकनीकी जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस टीम साइबर सेल के साथ मिलकर आरोपी तक पहुंचने के प्रयास में लगी हुई है।