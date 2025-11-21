CM Bal Seva Yojana: यूपी के निराश्रित बच्चों को मिलेगी राहत, सीधे खाते में आएगी तीन माह की राशि
भदोही जिले में मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य) के तहत 1140 निराश्रित बच्चों को राहत मिलने की उम्मीद है। सरकार उनके भरण-पोषण के लिए खाते में 7500 रुपये भेजेगी। यह योजना उन बच्चों के लिए है जिन्होंने अपने माता-पिता या किसी एक को खो दिया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी ने बताया कि जल्द ही धनराशि बच्चों के खाते में पहुंच जाएगी।
जागरण संवाददाता, ज्ञानपुर (भदोही)। किसी कारणवश माता-पिता अथवा किसी एक व वैध संरक्षक को खो देने वाले मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य) के अंतर्गत चयनित 1140 निराश्रित बच्चों को शीघ्र राहत मिलने की उम्मीद जगी है। उनके भरण पोषण के लिए खाते में धनराशि भेजने की तैयारी कर ली गई है।
जल्द ही खाते में तीन माह की राशि 2500 रुपये की दर से 7500 रुपये खाते में भेजा जाएगा।
प्रदेश शासन की ओर से मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना कोविड की तर्ज पर किसी घटना दुर्घटना में अथवा अन्य कारण से माता पिता, इसमें से किसी एक की मौत के चलते निराश्रित (अनाथ) हुए 18 वर्ष तक के बच्चों-किशोरों को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य) का संचालन किया जा रहा है।
योजना के तहत इन बच्चों और युवाओं को वित्तीय और शैक्षिक सहायता प्रदान की जाती है। योजना के तहत जिले में चयनित 1140 बच्चों को भरण पोषण के लिए मिलने वाली धनराशि का इंतजार था। हालांकि अब विभाग की ओर से खाते में धनराशि भेजने की तैयारी कर ली गई है।
जिला प्रोबेशन अधिकारी शत्रुघ्न कनौजिया ने बताया कि एक सप्ताह के अंदर जुलाई से सितंबर माह तक की धनराशि बच्चों के खाते में पहुंच जाएगी। इससे उनके भरण पोषण में आसानी होगी। बताया कि इसी तरह मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना कोविड के अंतर्गत निराश्रित 199 बच्चों के खाते में सितंबर तक की धनराशि चार हजार रुपये की दर से भेजी जा चुकी है।
