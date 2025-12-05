Language
    ढाई साल से शोपीस बना है कोच संकेतक, कौन सा कोच कहां लगेगा? यात्रियों में बनी रहती है दुविधा

    By Ravindra Nath Pandey Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 05:11 PM (IST)

    रेलवे स्टेशन पर कोच इंडिकेटर ढाई साल से निष्क्रिय पड़ा है, जिससे यात्रियों को कोच ढूंढने में परेशानी हो रही है। सही जानकारी न मिलने से यात्रियों में द ...और पढ़ें

    Hero Image

    भदोही रेलवे स्टेशन स्थित प्लेटफार्म-1 पर केबिल बदलते टेलीकाम विभाग के कर्मचारी। (फाइल फोटो)

    जागरण संवाददाता, भदोही। वाराणसी-जंघई रेलखंड के प्रमुख स्टेशन भदोही में यात्री सुविधाओं का अभाव यात्रियों के लिए परेशानी का कारण बना है। विशेषकर दोनों प्लेटफार्मों पर लगे डिस्प्ले सिस्टम पिछले ढाई साल से शोपीस बने हैं। यात्रियों की शिकायतों को संज्ञान में लेते हुए करीब दो माह पहले विभाग ने टेलीकाम विभाग की कार्यदायी संस्था को सिस्टम दुरुस्त करने का निर्देश दिया था।

    उस दौरान लखनऊ से आई रेलवे टेलीकाम विभाग के कर्मचारियों ने जांच पड़ताल के बाद खराब हो चुके केबल आदि बदलने का काम किया था। इससे स्टेशन का अनाउंसमेंट सिस्टम तो काम करने लगा लेकिन डिस्प्ले सिस्टम नहीं चालू हो सका।

    इसके अलावा बड़े स्टेशनों की तर्ज पर भदोही को आटोमेटिक डिस्पले स्क्रीन भी उपलब्ध कराया गया है, लेकिन वह भी धूल फांक रहा है। कहा जा रहा है कि आटोमेटिक डिस्पले स्क्रीन को नए स्टेशन भवन का निर्माण होने के बाद मुख्य द्वार पर लगाया जाएगा। इसके लगने के बाद स्टेशन परिसर में प्रवेश करते ही ट्रेनों का लोकेशन देखा जा सकेगा।

    डिस्प्ले सिस्टम (संकेतक) काम न करने के कारण किस ट्रेन का कौन सा कोच कहां लगेगा यह पता करना मुश्किल हो जाता है। प्लेटफार्म पर ट्रेन रुकते ही यात्रियों में भगदड़ मच जाती है।

    आरक्षित कोच में सवार होने की आपाधापी में जहां कई बार गिरकर यात्री घायल हो जाते हैं को कई बार दूसरे कोच में सवार होने को विवश होते हैं। स्थानीय रेल कर्मचारी भी इसे लेकर परेशान हैं। इसकी शिकायत मंडल कार्यालय से लेकर मंत्रालय तक की जा चुकी है।

    दरअसल, दो साल पहले भदोही को अमृत भारत स्टेशन योजना में शामिल होने के बाद नवनिर्माण शुरू होते ही कोच इंडिकेटर, आटोमेटिक अनाउंसमेंट सिस्टम, सीसी टीवी आदि हटा दिया गया है।

    स्टेशन अधीक्षक बीबी मिश्रा का कहना है कि टेलीकाम विभाग खराब केबिल बदल दिया है। इससे अनाउंसमेंट सिस्टम तो काम करने लगा है, लेकिन अभी को डिस्प्ले सिस्टम में कुछ काम बाकी है। इसे भी जल्द ही ठीक कराया जाएगा।