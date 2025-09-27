नीलांचल एक्सप्रेस का इंजन हुआ फेल, सेवापुरी स्टेशन पर दो घंटे से अधिक समय खड़ी रही गाड़ी

Updated: Sat, 27 Sep 2025 05:35 PM (IST)
वाराणसी-जंघई रेलखंड पर नीलांचल एक्सप्रेस का इंजन फेल होने से यात्रियों को परेशानी हुई। ट्रेन सेवापुरी स्टेशन पर खड़ी रही जिससे अधिकारी सक्रिय हो गए। वाराणसी से दूसरा इंजन आने के बाद ट्रेन भदोही स्टेशन पर पहुंची जिससे यात्रियों ने राहत की सांस ली। इंजन में खराबी वाराणसी से रवाना होने के बाद आई थी जिसकी सूचना मिलते ही स्टेशन से घोषणा की गई।
जागरण संवाददाता, भदोही। वाराणसी-जंघई रेलखंड पर चलने वाली 12875 अप नीलांचल एक्सप्रेस का शनिवार को इंजन फेल होने से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। आधे घंटे पहले से ही लेट चल ही यह ट्रेन वाराणसी से सुबह 8.26 बजे रवाना हो गई थी। जबकि भदोही में इसका निर्धारित समय 8.08 मिनट है लेकिन काफी देर तक नहीं पहुंची तो यात्री परेशान हो गए।
पूछताछ करने पर पता चला कि इंजन फेल होने के कारण ट्रेन सेवापुरी स्टेशन पर खड़ी है। देखते ही देखते लखनऊ से लेकर वाराणसी तक अधिकारी सक्रिय हो गए। आनन फानन में वाराणसी से दूसरा इंजन मंगाया गया तब कहीं जाकर ट्रेन आगे रवाना हुई और भदोही स्टेशन पर 10.40 बजे पहुंची।
इस दौरान यात्रियों को लंबा इंतजार करना पड़ा। बहरहाल ट्रेन पहुंचने पर लोगों ने राहत की सांस ली। पुरी से चलकर आनंद विहार को जाने वाली नीलांचल एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय से चल रही थी। वाराणसी से रवाना होने के बाद ही इंजन में खराबी आ गई थी। सेवापुरी स्टेशन पहुंचते ही ट्रेन खड़ी हो गई।
चालक ने स्टेशन मास्टर को इसी सूचना दी। स्टेशन मास्टर ने कंट्रोल रूम को स्थिति से अवगत कराया। उधर रेलखंड की प्रमुख गाड़ी का इंजन फेल होने की सूचना से विभागीय अधिकारी तत्काल सक्रिय हो गए। स्टेशन अधीक्षक बीबी मिश्र का कहना है कि यात्री परेशान न हो, इससे इंजन फेल होने की सूचना मिलते ही स्टेशन के पैनल कक्ष से उद्घोषणा कर दी गई थी।
