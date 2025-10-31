यूपी में मोंथा चक्रवात से फसलों को हुए नुकसान का सर्वे करेंगे लेखपाल, किसानों को मिलेगा मुआवजा

जागरण संवाददाता, ज्ञानपुर (भदोही)। बंगाल की खाड़ी में सक्रिय मोंथा चक्रवात के प्रभाव स्वरूप बिगड़े मौसम से हो रही बेमौसम बारिश के चलते धान सहित बाजरे की फसल को भारी नुकसान पहुंचने की बात कही जा रही है। खेतों में फसल गिर जाने व काटकर छोड़ी गई धान की फसल को नुकसान पहुंचने को लेकर किसान चिंतित है।

हालांकि इसी के साथ ही जिला प्रशासन भी फसल के नुकसान का आंकलन कराने की कवायद में जुट गया है। लेखपालों के जरिए सर्वे कराकर नुकसान का आंकलन किया जाएगा। दरअसल, खरीफ अभियान की प्रमुख धान की फसल लगभग तैयार हो चुकी है। किसानों ने कटाई-मड़ाई का कार्य शुरू भी कर दिया था। इसी के साथ बिगड़े मौसम के चलते पिछले चार दिनों से लगातार रह रहकर हो रही बेमौसम बारिश ने एक ओर जहां धान व बाजरे की फसल गिर गई है।