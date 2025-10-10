भदोही में विदेश भेजने के नाम पर दो युवाओं से ठगे दो लाख, मुकदमा दर्ज

जागरण संवाददाता, घोसिया (भदोही)। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर औराई पुलिस ने शुक्रवार को विदेश में नौकरी व फर्जी वीजा देने के मामले में गोरखपुर के गागरा थाना के देवकली गांव निवासी दिनेश कनौजिया के खिलाफ जालसाजी करने व धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया है। तिउरी गांव निवासी अजय गौतम व रोशन ने पुलिस से मदद न मिलने पर न्यायालय की शरण ली थी। न्यायालय ने मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अजय गौतम ने कहा कि उसके मोबाइल पर दिनेश कनौजिया ने जनवरी 24 पहले फोन कर कहा कि वह एजेंट है, बेरोजगार युवाओं को विदेश में नौकरी दिलाने में मदद करता है। आपको किर्गिस्तान भेज सकता हूं, वहां आपको 60 हजार रुपये महीना वेतन मिलेगा। वीजा के लिए एक लाख रुपये लगेगा। वीजा बनवाने के बाद उसे विदेश भेज देगा। उसकी बातों पर विश्वास कर अजय व गांव के ही रोशन ने कर्ज लेकर दिनेश के खाते में गूगल फोन से चार किस्तों में एक लाख 99 हजार रुपये बीते वर्ष विभिन्न तिथियों में भेज दिया।