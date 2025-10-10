Language
    भदोही में विदेश भेजने के नाम पर दो युवाओं से ठगे दो लाख, मुकदमा दर्ज

    By Ravindra Nath Pandey Edited By: Abhishek sharma
    Updated: Fri, 10 Oct 2025 06:02 PM (IST)

    औराई पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर गोरखपुर के दिनेश कनौजिया के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया है। दिनेश पर अजय गौतम और रोशन से किर्गिस्तान में नौकरी दिलाने के नाम पर एक लाख 99 हजार रुपये ठगने का आरोप है। उसने फर्जी वीजा देकर उन्हें धोखा दिया। पुलिस में शिकायत के बाद कार्रवाई न होने पर पीड़ितों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था।

    जागरण संवाददाता, घोसिया (भदोही)। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर औराई पुलिस ने शुक्रवार को विदेश में नौकरी व फर्जी वीजा देने के मामले में गोरखपुर के गागरा थाना के देवकली गांव निवासी दिनेश कनौजिया के खिलाफ जालसाजी करने व धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया है। तिउरी गांव निवासी अजय गौतम व रोशन ने पुलिस से मदद न मिलने पर न्यायालय की शरण ली थी। न्यायालय ने मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया था।

    अजय गौतम ने कहा कि उसके मोबाइल पर दिनेश कनौजिया ने जनवरी 24 पहले फोन कर कहा कि वह एजेंट है, बेरोजगार युवाओं को विदेश में नौकरी दिलाने में मदद करता है। आपको किर्गिस्तान भेज सकता हूं, वहां आपको 60 हजार रुपये महीना वेतन मिलेगा। वीजा के लिए एक लाख रुपये लगेगा। वीजा बनवाने के बाद उसे विदेश भेज देगा। उसकी बातों पर विश्वास कर अजय व गांव के ही रोशन ने कर्ज लेकर दिनेश के खाते में गूगल फोन से चार किस्तों में एक लाख 99 हजार रुपये बीते वर्ष विभिन्न तिथियों में भेज दिया।

    इसके बाद दिनेश ने दोनों को दिल्ली बुलाया और बीस दिन तक इधर-उधर की बातों में उलझाए रखा। अंत में दोनों को फर्जी वीजा देकर वह गायब हो गया। दोनाें ने दिल्ली ट्रैवल एजेंसी में इसकी जांच कराई तो यह फर्जी निकला। घर लौटने पर इसकी शिकायत कोतवाली में की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। पीड़ितों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया।