    भदोही में हरीरामपुर से खड़गापुर तक 12 KM लंबी सड़क का होगा निर्माण, 206.69 लाख रुपये जारी

    By Jitendra Upadhyay Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 07:44 PM (IST)

    ज्ञानपुर विधायक विपुल दुबे ने हरिरामपुर से खड़गापुर तक 206.69 लाख की लागत से बनने वाली 12 किमी लंबी सड़क का शिलान्यास किया। यह सड़क नहर पटरी पर बनेगी ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, भदोही। डीघ ब्लाक के कोनिया क्षेत्र में हरिरामपुर गांव के भुर्रा होते हुए खड़गापुर प्रयागराज बार्डर तक 12 किमी लंबी सड़क का शनिवार को विधायक ज्ञानपुर विपुल दुबे ने शिलान्यास किया। यह सड़क नहर पटरी पर बनेगी। इसके निर्माण में 206.69 लाख लागत आएगी।

    विधायक ने कहा कि सड़क हरिरामपुर से भुर्रा, छेछुआ, डीघ रजवाहा होते हुए भदोही-प्रयागराज के बार्डर गांव खड़गापुर तक बनेगी। परियोजना को ज्ञानपुर नगर पंचायत की ओर से स्वीकृत किया गया है।

    कहा कि आवश्यकताओं और मांगों के प्रति वह पूरी से सजग व गंभीर हैं। धनतुलसी डेंगरपुर गंगा घाट पर प्रस्तावित पक्के पुल का शिलान्यास भी जल्द होगा। इसके लिए तकनीकी प्रक्रिया पर काम हो रहा है।

    इस दौरान बैजनाथ दुबे, चंद्र प्रकाश त्रिपाठी, शैलेश पांडेय, रामराज तिवारी, शिवचंद शुक्ल, नहर विभाग के एक्सईएन सुधीर पाल, दिलीप सिंह और ताड़केश्वर तिवारी सहित अन्य लाेग थे।