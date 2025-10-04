इतिहास के पन्नों में दर्ज हुई डाक विभाग की रजिस्टर्ड डाक सेवा, अंग्रेजों ने 1854 में शुरू की थी यह सेवा

ज्ञानपुर में डाक विभाग ने 171 साल पुरानी रजिस्टर्ड डाक सेवा को 1 अक्टूबर से बंद कर दिया है। अब केवल स्पीड पोस्ट की सुविधा मिलेगी जो थोड़ी महंगी है लेकिन अधिक सुरक्षित और तेज है। अंग्रेजों ने 1854 में यह सेवा शुरू की थी लेकिन अब इसका उपयोग कम होने के कारण इसे बंद कर दिया गया है।

जागरण संवाददाता, ज्ञानपुर (भदोही)। डाक विभाग की 171 वर्ष पुरानी रजिस्टर्ड डाक सेवा अब इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई है। विभाग ने इस सेवा को एक अक्टूबर से बंद कर दिया है। अब सिर्फ स्पीड पोस्ट की सुविधा दी जाएगी। हालांकि यह सुविधा रजिस्टर्ड डाक से थोड़ी महंगी होगी लेकिन रजिस्टर्ड डाक की अपेक्षा अत्यधिक सुरक्षित और तेज गति से पहुंचेगी। स्पीड पोस्ट की नई दरें भी जारी कर दी गई हैं।

रजिस्टर्ड डाक सेवा की शुरूआत अंग्रेजों ने 1854 में की थी। ताकि सरकारी पत्राचार, अदालत से जुड़े दस्तावेज से लेकर नोटिस व अन्य जरूरी कागजात आदि सुरक्षित ढंग से लोगों तक भेजे जा सकें। यह सेवा लोगों की पहली पसंद बन गई थी लेकिन बदलते दौर और डिजिटल युग में इसकी उपयोगिता कम होती गई। इस बीच स्पीड पोस्ट की सुविधा भी शुरू कर दी गई। ऐसे में विभाग ने अब रजिस्टर्ड डाक सेवा को बंद कर दी है।

पोस्टमास्टर जनरल वाराणसी परिक्षेत्र कर्नल विनोद कुमार ने बताया कि बदलते समय में तकनीकी विकास और त्वरित सेवा की मांग को देखते हुए विभाग ने रजिस्टर्ड डाक को स्पीड पोस्ट में समाहित करने का फैसला लिया। नई व्यवस्था में एक अक्टूबर से रजिस्टर्ड डाक की सेवा बंद कर दी गई है। पूर्व में एक सितंबर से व्यवस्था लागू करने की तैयारी थी, लेकिन साफ्टवेयर अपडेट न होने की वजह से इसे एक अक्टूबर से प्रभावी किया गया है।

क्या तय हैं नई दर डाक विभाग की ओर से स्पीड पोस्ट के लिए जारी नई दरों में 50 ग्राम तक वजन पर शुल्क स्थानीय क्षेत्र में 19 रुपये, 200 किमी से दो हजार या उससे अधिक दूरी के लिए 47 रुपये देना होगा। 51 से 250 ग्राम तक स्थानीय 24 रुपये, 200 किमी तक 59 रुपये, 201 किमी से पांच सौ किमी तक 63 रुपये, 501 से 1000 किमी तक 68 रुपये, 1001 से 2000 किमी तक 72 रुपये, 2000 किमी से अधिक दूरी पर स्पीड पोस्ट की सेवा के लिए 77 रुपये दर निर्धारित किया गया है।

251 से 500 ग्राम तक डाक के लिए स्थानीय शुल्क 28 रुपये, 200 किमी तक 70 रुपये, 201 से 500 किमी तक 75 रुपये, 501 से 1000 किमी तक 82 रुपये, 1001 से 2000 किमी तक 86 रुपये, 2000 किमी से अधिक दूरी के लिए 93 रुपये देकर बुकिंग होगी।