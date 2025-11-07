Language
    By Jitendra Upadhyay Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 10:20 PM (IST)

    जागरण संवाददाता, घोसिया (भदोही)। औराई कोतवाली के एक गांव में शुक्रवार की रात नौ बजे लड़की पक्ष के लोगों ने सिंदूरदान के पहले दूल्हा को दिव्यांग कह दिया। इससे नाराज होकर दूल्हा व उसके स्वजन ने विवाह करने से इनकार कर दिया। दोनों पक्षों में कहासुनी होने लगी तो कुछ लोगों ने बीच बचाव किया।

    दूल्हा पक्ष से शादी में चढ़ाए गए गहने और लड़की की छिकइया में खर्च हुए रुपये मांगने लगे। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी मारपीट होने लगी। सूचना पर पहुंची पुलिस दोनों पक्षों को कोतवाली ले आई।

    गोपीगंज कोतवाली के एक गांव से औराई के गांव में बरात आई थी। द्वारचार व अन्य कार्यक्रम हुए। एक तरफ बराती भोजन कर रहे थे उधर विवाह की रस्म चल रही थी। सिंदूरदान के पहले दूल्हे ने चावल की गठरी लड़की के हाथ में रखी। लड़की ने उसे वापस किया तो लड़के के हाथ से वह गठरी गिर गई। इसी बीच दुल्हन की बहन ने दूल्हे को दिव्यांग कह दिया।

    इसी बात से नाराज दूल्हे ने शादी से इनकार कर दिया। हो-हल्ला मचा तो दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए। दूल्हे ने कह दिया वह शादी नहीं करेगा। इस पर दूल्हा पक्ष के लोग अपना गहना व छिकइया में खर्च हुए 40 हजार रुपये मांगने लगे। लड़की पक्ष ने चढ़ाए गए उनके छह थान गहने वापस कर दिए, लेकिन 40 हजार देने से इनकार कर दिया। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई और मारपीट होने लगी।

    एसएचओ रामसरीख गौतम ने बताया कि दोनों पक्षों में लेनदेन को लेकर विवाद हुआ है। दोनों पक्षों को समझाया जा रहा है।