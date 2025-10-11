अमेरिकी टैरिफ से उपजी स्थितियों को लेकर सरकार कई देशों के साथ कर रही एफटीए : योगी

जागरण संवाददाता, भदोही। कारपेट एक्सपो मार्ट में चौथे व देश के 49वें अंतरराष्ट्रीय कालीन मेला का उद्घाटन करने आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ में अमेरिकी टैरिफ से उत्पन्न परिस्थितियों को लेकर निर्यातकों को आश्वस्त किया। योगी ने कहा कि सरकार अमेरिकी टैरिफ से उत्पन्न हुई परिस्थितियों से निकालने के लिए वैकल्पिक रास्ते तलाश रही है। विश्व के कई देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से उद्योग की नई संभावनाएं बन रही हैं। डबल इंजन की सरकार उद्योग के विकास, बेहतरी के लिए प्रयासरत है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अमेरिकी टैरिफ से आई चुनौतियों पर बोले सरकार इस पर काम कर रही है।इस अवसर पर निर्यातकों को यह आस थी कि सीएम बेल आउट पैकेज की घोषणा करेंगे लेकिन उन्होंने इसका नाम ही नही लिया। इससे निर्यातकों को निराश होना पड़ा।

कहा यह केंद्र और प्रदेश सरकार निर्यातकों को इस मझधार से निकालने के लिए कई बिंदुओं पर काम कर रही है। लाखों लोगों को रोज़गार उपलब्ध कराने वाले इस उद्योग की बेहतरी को लेकर तमाम प्रयास हो रहे हैं। ओडीओपी में कालीन को शामिल कर इससे जुड़े लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। हैंडमेड कारपेट यहां व देश की ताकत है। इस कालीन मेला से उद्यमियों को नया प्लेटफ़ार्म उपलब्ध होगा। जीएसटी की दरों में कटौती से इस उद्योग का सीधा फायदा हुआ है।