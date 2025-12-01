भदोही में ऑटो टकराने से चार घायल, तीन को बीएचयू ट्रामा सेंटर रेफर

जागरण संवाददाता, भदोही। बनारस से ऑटो रिजर्व कर घर लौट रहे युवकों का एक गंभीर सड़क हादसा हुआ है। यह घटना औराई कोतवाली क्षेत्र के राजपुर सिनेमा हॉल के सामने सर्विस लेन पर हुई, जहां एक ट्रक से ऑटो की भिड़ंत हो गई। इस दुर्घटना में चार युवक घायल हो गए हैं।

घायलों में से एक शनि यादव हैं, जो जयशंकर यादव के पुत्र हैं और बनारस में कानून की पढ़ाई कर रहे थे। वे आज सुबह पांच बजे रिजर्व ऑटो लेकर अपने घर कोयला जा रहे थे। ऑटो का चालक साहिल, जो जलालपुर भदोही का निवासी है, बनारस में ऑटो चलाता है। उन्होंने शनि को लेकर कोयला के लिए यात्रा शुरू की थी।

घटना के समय, ऑटो घोसिया राजापुर सर्विस रोड पर सामान लादकर जा रहा था। अचानक, ऑटो एक ट्रक के सामने आ गया, जिससे ट्रक के चालक ने ब्रेक मारा। इसके परिणामस्वरूप, पीछे से आ रही ऑटो ट्रक में जा भिड़ी। इस टक्कर के कारण ऑटो का बरकचे उड़ गया और शनि का सामान सड़क पर बिखर गया।

इस दुर्घटना में ऑटो चालक साहिल गंभीर रूप से घायल हो गया। उसके सामान, जैसे कुर्सी आदि, सड़क पर गिर गए। इसके अलावा, तेज गति से जा रहे बाइक सवार भी इस हादसे में शामिल हो गए। बाइक सवारों में प्रवेश यादव (26) और विशाल यादव (20) भी बुरी तरह घायल हो गए।

सूचना मिलने पर मौके पर 112 पुलिस पहुंची और घायलों को 108 एंबुलेंस से औराई ट्रामा सेंटर ले जाया गया। वहां डॉक्टरों ने तीनों घायलों प्रवेश यादव, विशाल यादव और शनि यादव को वाराणसी ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया। परिवार के लोग भी मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने ऑटो को कोतवाली ले जाकर आवश्यक कार्रवाई की। डाक्टर पंकज ने बताया कि साहिल के पैर की हड्डी टूट गई है और शनि के सिर में चोट लगने के कारण वह मुंह से ब्लीड कर रहा था, इसलिए उसे भी वाराणसी ट्रामा सेंटर रेफर किया गया है।