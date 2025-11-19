भदोही की कालीन कम्पनी में लगी आग, चपेट में आए वृद्ध की मौत, लाखों का नुकसान
भदोही के सहाबाबाद में एक कालीन कंपनी में आग लगने से बड़ा हादसा हो गया। आग में लाखों की कालीनें और दस्तावेज जल गए। कंपनी में सो रहे 80 वर्षीय सहायराम यादव की आग की चपेट में आने से मौत हो गई। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा।
जागरण संवाददाता, भदोही। भदाेही नगर के सहाबाबाद मोहल्ले स्थित सभाशंकर यादव की कालीन कम्पनी में बुधवार की सुबह आग लगने से लाखों रुपये मूल्य के कालीन और आवश्यक कागजात जलकर राख हो गया।
कम्पनी के कार्यालय में सो रहे उनके पिता सहायराम यादव 80 वर्ष की आग की चपेट में आने से मौत हो गई। घटना की जानकारी होते ही पहुंचे फायर ब्रिगेड दल के जवानों ने आग पर काबू किया।
मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने भी घटना की जानकारी लेते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना से आस-पास के लोगों में अफरा-तफरी की स्थिति काफी देर तक बनी रही।
