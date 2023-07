Bhadohi: हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में मरीजों को नहीं मिल रही सुविधा, जिले में 102 सेंटर संचालित करने की याेजना

ग्रामीण क्षेत्रों में समुचित स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने के लिए जिले में 102 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर संचालित करने की याेजना है। इसमें 85 उप स्वास्थ्य केंद्र परिसर व 17 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बने हैं। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक अभी तक जिले में 66 उपकेंद्रों पर बने केंद्र को क्रियाशील कर दिया गया है जबकि 19 स्वास्थ्य उपकेंद्र पर निर्माण कार्य ही पूरा नहीं हो सका।

हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में मरीजों को नहीं मिल रही सुविधा

संवाद सहयोगी, ज्ञानपुर (भदोही): ग्रामीण क्षेत्रों में समुचित स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने के लिए जिले में 102 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर संचालित करने की याेजना है। इसमें 85 उप स्वास्थ्य केंद्र परिसर व 17 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बने हैं। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक अभी तक जिले में 66 उपकेंद्रों पर बने केंद्र को क्रियाशील कर दिया गया है जबकि 19 स्वास्थ्य उपकेंद्र पर निर्माण कार्य ही पूरा नहीं हो सका। आरोप लगाए जा रहे हैं कि विभागीय अधिकारियों की उदासीनता के चलते शासन की मंशा के अनुरूप लोगों को स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिल रही है। स्वास्थ्य केंद्रों पर दुरुस्त नहीं सुविधाएं ग्रामीण क्षेत्रों में घर के पास स्वास्थ्य उपकेंद्रों व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर मरीजों को 12 तरह की स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने के लिए हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का निर्माण कराया जा रहा है। इसके लिए केंद्रों पर कम्यूनिटी हेल्थ आफिसर के नेतृत्व में मरीजों का उपचार व टेली मेडिसिन सुविधाएं मुहैया कराई जानी है, लेकिन जिले के अधिकारियों की उदासीनता के चलते ज्यादातर केंद्रों पर अभी भी सुविधाएं दुरुस्त नहीं की जा सकी है। लापरवाही मिलने पर जिम्मेदारों पर होगी कार्रवाई कई का अभी तक तो निर्माण ही नहीं हुआ, जो केंद्र संचालित भी हैं वहां तैनात सीएचओ नियमित उपस्थित नहीं रहते हैं। ऐसे में उपचार को आने वाले मरीजों को निराश होकर वापस लौटना पड़ रहा है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा. संतोष कुमार चक ने बताया कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर आने वाले मरीजों को समुचित उपचार सुविधाएं मुहैया कराया जाना जरूरी है। लापरवाही मिलने पर जिम्मेदारों पर कार्रवाई की जाएगी।

