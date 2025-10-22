चीन-हांगकांग से जुड़े तार, यूपी में पांच करोड़ की साइबर ठगी करने वाले सात ठग गिरफ्तार 

जागरण संवाददाता, भदोही। साइबर क्राइम पुलिस ने मंगलवार को सात अंतरजनपदीय साइबर गिरोह के गैंग लीडर मंसूराबाद, नवाबगंज, प्रयागराज निवासी अंकुश सोनी समेत सात बदमाशों को गोपीगंज ओवरब्रिज के नीचे बस स्टैंड के पास से गिरफ्तार किया। इस गिरोह के 700 से अधिक बैंक खाते पाए गए।

इन्होंने सैकड़ों लोगों को अपना शिकार बनाया और उनसे पांच करोड़ से अधिक की धनराशि की ठगी की। इनके खिलाफ सौ से अधिक शिकायतें एनसीआरपी (नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल) दर्ज थीं। गिरोह के सदस्यों का तार चाइना व हांगकांग के साइबर ठगों से जुड़े थे।

इनसे चीन व हांगकांग से संबंधित चैटलाग्स, टेलीग्राम आइडी व मैलेशियस एपीके की प्रति बरामद हुई है। इनसे बरामद दस मोबाइलों के मल्टीपल एनसीआरपी, जेएमआइएस कम्पलेंट लिंक चेक किया गया तो यह तमिलनाडु, तेलंगाना, केरला, कर्नाटका, गुजरात,राजस्थान और बिहार से जुड़े हुए मिले।