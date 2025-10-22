Language
    चीन-हांगकांग से जुड़े तार, यूपी में पांच करोड़ की साइबर ठगी करने वाले सात ठग गिरफ्तार 

    By Aysha Sheikh Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 02:15 PM (IST)

    भदोही में साइबर क्राइम पुलिस ने सात साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें गैंग लीडर अंकुश सोनी भी शामिल है। इस गिरोह ने 700 से अधिक बैंक खातों के माध्यम से पांच करोड़ रुपये से अधिक की ठगी की। इनके तार चीन और हांगकांग के साइबर ठगों से जुड़े हैं, और इनके खिलाफ कई राज्यों में शिकायतें दर्ज हैं।

    जागरण संवाददाता, भदोही। साइबर क्राइम पुलिस ने मंगलवार को सात अंतरजनपदीय साइबर गिरोह के गैंग लीडर मंसूराबाद, नवाबगंज, प्रयागराज निवासी अंकुश सोनी समेत सात बदमाशों को गोपीगंज ओवरब्रिज के नीचे बस स्टैंड के पास से गिरफ्तार किया। इस गिरोह के 700 से अधिक बैंक खाते पाए गए।

    इन्होंने सैकड़ों लोगों को अपना शिकार बनाया और उनसे पांच करोड़ से अधिक की धनराशि की ठगी की। इनके खिलाफ सौ से अधिक शिकायतें एनसीआरपी (नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल) दर्ज थीं। गिरोह के सदस्यों का तार चाइना व हांगकांग के साइबर ठगों से जुड़े थे।

    इनसे चीन व हांगकांग से संबंधित चैटलाग्स, टेलीग्राम आइडी व मैलेशियस एपीके की प्रति बरामद हुई है। इनसे बरामद दस मोबाइलों के मल्टीपल एनसीआरपी, जेएमआइएस कम्पलेंट लिंक चेक किया गया तो यह तमिलनाडु, तेलंगाना, केरला, कर्नाटका, गुजरात,राजस्थान और बिहार से जुड़े हुए मिले।

    व्हाट्स एप ग्रुप व टेलीग्राम चैट अंतरराष्ट्रीय आइएसडी नंबरों का मिला। इनके बैंक खाते और क्रिप्टों वालेट फ्राड तरीके से संचालित किया जा रहा था। अन्य बदमाशों में पूरे नगरी, ऊंज, भदोही निवासी कमलेश बिंद, नवलपुर, जखांव गोपीगंज निवासी शनि सिंह, हाजीपट्टी, नारायणपुर, अदलहाट मीरजापुर निवासी अवधेश कुमार चौधरी उर्फ दीपू उर्फ दीपक, भिदिउरा ज्ञानपुर, भदोही निवासी राहुल पासी, गोपीगंज नगर पालिका के वार्ड 12 पूरेगुलाब निवासी शहजाद, बड़ागांव, वाराणसी का शोएब अंसारी उर्फ राजा है।