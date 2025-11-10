Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कंस्ट्रक्शन कंपनी में निवेश के नाम पर 62.89 लाख की ठगी, पैसे मांगने पर करने लगे गाली-गलौज

    By Jitendra Upadhyay Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 03:40 PM (IST)

    भदोही जिले के गोपीगंज में एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में निवेश के नाम पर 62.89 लाख रुपये की ठगी का मामला सामने आया है। आरोप है कि असम के कुछ लोगों ने राजेश उपाध्याय नामक व्यक्ति को कंपनी में निवेश करने पर दो साल में पैसे दोगुना करने का वादा किया था। पैसे लेने के बाद वे संपर्क से बाहर हो गए और मांगने पर गाली-गलौज करने लगे। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    prefferd source google
    Hero Image

    कंस्ट्रक्शन कंपनी में निवेश के नाम पर 62.89 लाख की ठगी।

    जागरण संवाददाता, गोपीगंज (भदोही)। असम कंस्ट्रक्शन कंपनी में निवेश के नाम पर 62.89 लाख रुपये रुपये ठगने के मामले में पुलिस ने अल्लाई चेरा, पार्ट चार, पोस्ट हादसकी जिला हेलाकादी असम निवासी राजीव दास, रंजीत कुमार दास ब्रम्हन, कासार, गोपाल दास सद्दीक अहमद, विक्रम गोगोई व अंबरीश के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया है। आरोपिताें ने 2022 में पीड़ित को झांसे में लिया था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बिरनई बेरीबीसा गांव के राजेश उपाध्याय ने एसपी को दिए पत्रक में कहा कि कुछ साल पहले सद्दीक अहमद के साथ छह लोग उनके 2022 में उनके घर आए। उन्होंने कहा उनकी असम कंस्ट्रक्शन कंपनी है, बड़ा ऑर्डर मिला है।

    उन्होंने कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने की बात कही और दावा किया कि दो साल में उनका पैसा दोगुना कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि वह जो रुपये देंगे उसका एग्रीमेंट किया जाएगा। वह उनकी बातों में आ गया और अपने दोस्त मुकेश का 62.89 लाख रुपये इन लोगों द्वारा बताए गए अलग-अलग खातों में भेज दिया।

    आरोप लगाया कि रुपये लेने के बाद किसी ने उनसे संपर्क नहीं किया। उन्होंने अपना रुपया मांगा गया तो वे गाली-गलौच के साथ धमकी देने लगे। वे उनकी बातों को नजरअंदाज कर पैसा मांगने पर गाली-गलौज कर रहे हैं।

    मामले में कोतवाली में सुनवाई न होने पर पीड़ित ने एसपी से न्याय की गुहार लगाई। जानकारी पर एसपी ने गोपीगंज पुलिस को मुकदमा दर्ज करने का निर्देश दिया। रविवार को छहों लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया।

    पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है, रुपये किन-किन खातों में भेजा गया है, उसकी जांच के साथ आरोपितों को कोतवाली बुलाया जाएगा।