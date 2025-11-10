कंस्ट्रक्शन कंपनी में निवेश के नाम पर 62.89 लाख की ठगी, पैसे मांगने पर करने लगे गाली-गलौज

जागरण संवाददाता, गोपीगंज (भदोही)। असम कंस्ट्रक्शन कंपनी में निवेश के नाम पर 62.89 लाख रुपये रुपये ठगने के मामले में पुलिस ने अल्लाई चेरा, पार्ट चार, पोस्ट हादसकी जिला हेलाकादी असम निवासी राजीव दास, रंजीत कुमार दास ब्रम्हन, कासार, गोपाल दास सद्दीक अहमद, विक्रम गोगोई व अंबरीश के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया है। आरोपिताें ने 2022 में पीड़ित को झांसे में लिया था।

बिरनई बेरीबीसा गांव के राजेश उपाध्याय ने एसपी को दिए पत्रक में कहा कि कुछ साल पहले सद्दीक अहमद के साथ छह लोग उनके 2022 में उनके घर आए। उन्होंने कहा उनकी असम कंस्ट्रक्शन कंपनी है, बड़ा ऑर्डर मिला है।

उन्होंने कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने की बात कही और दावा किया कि दो साल में उनका पैसा दोगुना कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि वह जो रुपये देंगे उसका एग्रीमेंट किया जाएगा। वह उनकी बातों में आ गया और अपने दोस्त मुकेश का 62.89 लाख रुपये इन लोगों द्वारा बताए गए अलग-अलग खातों में भेज दिया।