    गोरखपुर से मुंबई जाने वाली काशी दादर एक्सप्रेस में बम की सूचना पर हड़कंप, भदोही में सघन जांच

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 03:55 PM (IST)

    गोरखपुर से मुंबई जाने वाली काशी दादर एक्सप्रेस में बम की सूचना मिलने से अफरा-तफरी मच गई। भदोही में ट्रेन को रोककर गहन जांच की जा रही है। यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है।

     सूचना मिलते ही रेलवे पुलिस के साथ जनपद पुलिस की टीम ने तुरंत कार्रवाई शुरू की।

    जागरण संवाददाता, भदोही। स्टेशन पर बम की सूचना के चलते गोरखपुर से मुंबई जाने वाली 15018 अप काशी दादर एक्सप्रेस को रोक दिया गया। यह घटना उस समय हुई जब रेलवे पुलिस को स्टेशन पर बम की जानकारी आई। सूचना मिलते ही रेलवे पुलिस के साथ जनपद पुलिस की टीम ने तुरंत कार्रवाई शुरू की।

    पुलिस ने स्टेशन पर यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए सभी आवश्यक कदम उठाए। सुरक्षा दस्‍तों को सतर्क करते हुए पूरी टीम सहित सक्रियता बढ़ा दी गई। स्टेशन पर यात्रियों को सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया और उन्हें किसी भी प्रकार की असुविधा से बचाने के लिए आवश्यक उपाय किए गए।

    पुलिस अधिकारियों ने बताया कि बम की सूचना की गंभीरता को देखते हुए सभी सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है। यात्रियों को आश्वस्त किया गया है कि उनकी सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।

    इस घटना ने स्टेशन पर हलचल मचा दी, यात्रियों में चिंता का माहौल है। पुलिस ने सभी यात्रियों से संयम बनाए रखने की अपील की है। इस प्रकार की घटनाएं सुरक्षा एजेंसियों के लिए चुनौतीपूर्ण होती हैं, लेकिन पुलिस ने अपनी तत्परता और पेशेवर तरीके से स्थिति को संभालने का प्रयास किया है। आगे की जांच जारी है और स्थिति पर नजर रखी जा रही है।