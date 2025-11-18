गोरखपुर से मुंबई जाने वाली काशी दादर एक्सप्रेस में बम की सूचना पर हड़कंप, भदोही में सघन जांच

जागरण संवाददाता, भदोही। स्टेशन पर बम की सूचना के चलते गोरखपुर से मुंबई जाने वाली 15018 अप काशी दादर एक्सप्रेस को रोक दिया गया। यह घटना उस समय हुई जब रेलवे पुलिस को स्टेशन पर बम की जानकारी आई। सूचना मिलते ही रेलवे पुलिस के साथ जनपद पुलिस की टीम ने तुरंत कार्रवाई शुरू की।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पुलिस ने स्टेशन पर यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए सभी आवश्यक कदम उठाए। सुरक्षा दस्‍तों को सतर्क करते हुए पूरी टीम सहित सक्रियता बढ़ा दी गई। स्टेशन पर यात्रियों को सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया और उन्हें किसी भी प्रकार की असुविधा से बचाने के लिए आवश्यक उपाय किए गए।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि बम की सूचना की गंभीरता को देखते हुए सभी सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है। यात्रियों को आश्वस्त किया गया है कि उनकी सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।