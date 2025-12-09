जागरण संवाददाता, भदोही। भदोही शहर के रामरायपुर स्थित पार्वती हास्पिटल में आपरेशन से पुत्री के जन्म के बाद बिगड़ी हालत से महिला की मौत होने पर स्वजन ने जमकर हंगामा किया। परिवार के सदस्यों ने चिकित्सक पर लापरवाही का आरोप लगाते अस्पताल हंगामा करना शुरू कर दिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जानकारी पर पहुंची पुलिस ने काफी मशक्कत के पश्चात स्थिति को सामान्य किया। हरियांव निवासी राजेश प्रजापति की पत्नी रीता देवी को सोमवार की रात दर्द होने पर प्रसव के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। आपरेशन के बाद पुत्री का जन्म हुआ।