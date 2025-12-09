Language
    भदोही में प्रसव पीड़ा के बाद महिला की मौत, अस्पताल में पर‍िजनों ने जमकर क‍िया हंगामा

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 01:49 PM (IST)

    भदोही में प्रसव के बाद एक महिला की दुखद मौत हो गई। इस घटना के बाद, महिला के परिवारजनों ने अस्पताल में लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। अस्पताल ...और पढ़ें

    मौत के बाद परिवार के सदस्यों ने चिकित्सक पर लापरवाही का आरोप लगाते अस्पताल हंगामा करना शुरू कर दिया।

    जागरण संवाददाता, भदोही। भदोही शहर के रामरायपुर स्थित पार्वती हास्पिटल में आपरेशन से पुत्री के जन्म के बाद बिगड़ी हालत से महिला की मौत होने पर स्वजन ने जमकर हंगामा किया। परिवार के सदस्यों ने चिकित्सक पर लापरवाही का आरोप लगाते अस्पताल हंगामा करना शुरू कर दिया।

    जानकारी पर पहुंची पुलिस ने काफी मशक्कत के पश्चात स्थिति को सामान्य किया। हरियांव निवासी राजेश प्रजापति की पत्नी रीता देवी को सोमवार की रात दर्द होने पर प्रसव के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। आपरेशन के बाद पुत्री का जन्म हुआ।

    कुछ ही देर में मां की हालत बिगड़ गई। जिसे देख चिकित्सक ने हाथ खड़े कर लिए और अन्यत्र ले जाने की सलाह दी। परिवार के सदस्य महिला को लेकर वाराणसी जा रहे थे कि रास्ते मे उसने तोड़ दिया। जानकारी होते ही स्वजन के साथ बड़ी संख्या में ग्रामीण अस्पताल पहुंच गए और हंगामा शुरू कर दिया।