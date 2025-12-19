Bhadohi Weather Update: भदोही में बना रहेगा कोहरा, तापमान में कमी से कोल्ड-डे की बनेगी स्थिति

जागरण संवाददाता, ज्ञानपुर (भदोही)। पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी के साथ मुख्यतः पंजाब, हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड में रह रहकर हो रही बारिश का प्रभाव पूर्वी उत्तर प्रदेश में पछुआ हवा एवं वायु मंडलीय नमी में वृद्धि के रूप में दर्ज हो रहा है। इससे भदोही जिले में भी आगे भी कोहरा बना रहेगा। कम तो कहीं कोहरे की अधिकता दिखेगी। पछुआ हवा से चलते तापमान में कमी आने से कोल्ड-डे तक की स्थिति बनेगी।

कृषि विज्ञान केंद्र बेजवां के मौसम विशेषज्ञ सर्वेश बरनवाल ने बताया कि मौसम विभाग की ओर से जारी एडवाइजरी के पूर्वानुमान के अनुसार पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार हो रही बर्फवारी के साथ पंजाब, उत्तराखंड व हिमाचल प्रदेश में हो रही बारिश का प्रभाव गिरते तापमान के रूप में पूर्वी उत्तर प्रदेश के हिस्सों में देखा जा सकता है।