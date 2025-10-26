Language
    भदोही के खिलाड़ियों के लिए खुशखबरी! इन दो ब्लॉकों में पांच-पांच करोड़ की लागत से बनेंगे मिनी स्टेडियम 

    By Mohammad Ibrahim Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sun, 26 Oct 2025 02:55 PM (IST)

    भदोही और सुरियावां ब्लॉक के खिलाड़ियों के लिए खुशखबरी! प्रत्येक ब्लॉक में पांच करोड़ की लागत से मिनी स्टेडियम बनेंगे। युवा कल्याण विभाग ने भूमि चिह्नित कर प्रस्ताव भेजा। स्टेडियम में दौड़ ट्रैक, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल और बैडमिंटन कोर्ट जैसी सुविधाएं होंगी। बजट मिलते ही निर्माण शुरू होगा, जिससे खिलाड़ियों को बेहतर अवसर मिलेंगे।

    जागरण संवाददाता, भदोही। जिले के भदोही व सुरियावां ब्लाक के ग्रामीण क्षेत्र के खिलाड़ियों को खेलों की प्रैक्टिस करने के लिए सुसज्जित खेल मैदान को लेकर परेशान नहीं होना पड़ेगा। दोनों ब्लाकों में पांच-पांच करोड़ रुपये की लागत से एक-एक खेल मैदान (मिनी स्टेडियम) का निर्माण कराया जाएगा।

    शासन की मांग पर युवा कल्याण विभाग के अंतर्गत बनने वाले खेल मैदान के लिए भूमि चिह्नित कर प्रस्ताव निदेशालय को भेज दिया गया है। शासन से बजट स्वीकृत होते ही स्टेडियम का निर्माण शुरू कराया जाएगा।

    खेल व खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने को लेकर शासन स्तर से तरह-तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं। खिलाड़ियों को विभिन्न खेलों की प्रैक्टिस के लिए मैदान से लेकर सुविधा संसाधनों के लिए परेशान न होना पड़े, प्रत्येक ब्लाकों में सुविधाएं से सुसज्जित खेल मैदान की योजना तैयार की गई है। जिले के डीघ ब्लाक के चकमांधाता गांव में ग्रामीण मिनी स्टेडियम का निर्माण हो चुका है। इसी तरह अन्य ब्लाकों में भी मैदान निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

    युवा कल्याण निदेशालय की ओर से भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित कर प्रस्ताव की मांग की गई था। निदेशालय की मांग पर भदोही ब्लाक के दत्तीपुर व सुरियावां ब्लाक के बहरैची गांव में तीन-तीन एकड़ भूमि चिह्नित कर लिया गया है। जिलाधिकारी के स्तर से निदेशालय को प्रस्ताव भी प्रेषित किया जा चुका है।

    एक-एक मैदान (स्टेडियम) के निर्माण पर पांच-पांच करोड़ रुपये से अधिक धनराशि खर्च करने की योजना है। शासन से बजट मिलते ही निर्माण शुरू कराया जाएगा। मैदान में खिलाड़ियों की सुविधा के लिए एथलेटिक्स खिलाड़ियों के लिए दौड़ ट्रैक, वालीबाल कोर्ट, बास्केट बाल कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट से लेकर अन्य खेलों के लिए आवश्यक सुविधा संसाधन लगाए जाएंगे।

    इसके साथ की खिलाड़ियों के पेयजल, शौचालय से लेकर अन्य सुविधाओं की भी व्यवस्था की जाएगी। दिनेश त्रिपाठी, जिला युवा कल्याण अधिकारी