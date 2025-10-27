भदाेही पुलिस की दो पशु तस्करों से मुठभेड़, जवाबी कार्रवाई में दोनों के बाएं पैर में लगी गाेली

जागरण संवाददाता, भदोही। एसओजी (स्पेशल आपरेशन ग्रुप), ऊंज व गोपीगंज पुलिस ने रविवार की देर रात 25-25 हजार के इनामी दो पशु तस्कर जावेद अहमद कलिंजरा मोड़ के पास से व गोपीगंज पुलिस ने अमवामाफी गांव के पास से मुनव्वल अली को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया। दोनों दाएं पैर में गोली लगी।

घायल तस्कर को पुलिस ने डीघ व गोपीगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। जावेद प्रयागराज जिले के पूरा मुफ्ती थाना के पुरानी बाजार बिहका व मुनव्वर गोपीगंज के अमवामाफी गांव का निवासी है। वह गैंगस्टर आरोपित भी है। उस खिलाफ भदोही जिले में गो तस्करी के तीन, चंदौली में गो हत्या व तस्करी के छह और प्रयागराज में तीन मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने दोनों के पास से दो तमंचा और दो-दो कारतूस व खोखे बरामद किए। जबकि दूसरे गोस्तर के खिलाफ गोपीगंज व प्रयागराज के विभिन्न थानों में मुकदमे दर्ज हैं।

रविवार की रात पुलिस ऊंज बार्डर पर वाहनों की जांच कर रही थी। सूचना मिली कि प्रयागराज से एक बदमाश बाइक से अपने कुछ साथियों से मिलने जा रहा है। चेकिंग के दौरान बदमाश ने अपनी बाइक वहिदानगर मोड़ पर खड़ी पुलिस का देखकर कलिंजरा की ओर मोड़ दी। पुलिस कर्मियों ने उसका पीछा किया तो उसने पुलिस टीम पर फायर झोंक दिया।

जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने फायर किया तो गोली उसके दाएं पैर में लगी, वह बाइक समेत लड़खड़ाकर गिर गया। उसे गिरफ्तार किया और आपराधिक इतिहास खंगाले गए तो पुलिस को उसके बारे में जानकारी हुई। इसी तरह गोपीगंज व एसओजी पुलिस ने अमवामाफी गांव के पास वाहन जांच कर रही थी। उसी दौरान बाइक से मुन्नवर गुजरने लगा।