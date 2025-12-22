Language
    पुलिस मुठभेड़ में 25 हजार के इनामी बदमाश के पैर में लगी गोली, दो गिरफ्तार; दोनों पर दर्ज हैं 19 आपराधिक मुकदमे

    By Mohammad Ibrahim Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 05:24 PM (IST)

    जागरण संवाददाता, ज्ञानपुर (भदोही)। औराई पुलिस व एसओजी (स्पेशल आपरेशन ग्रुप) टीम ने सोमवार की भोर में वाहन जांच के दौरान प्रयागराज जिले के फूलपुर, पीरकाजी निवासी 25 हजार रुपये के इनामी बदमाश शिवम भारतीय व उसके साथी प्रयागराज के थरवई, महाराज की चकिया निवासी मोनू तिवारी को उगापुर नगर पुलिया के पास से मुठभेड़ में गिरफ्तार किया। दोनों बिना नंबर की स्पलेंडर प्लास बाइक से थे, शिवम के बाएं पैर में घुटने के नीचे गोली लगने से वह बाइक समेत गिर पड़ा। दोनों के पास से एक तमंचा, एक कारतूस व चाकू बरामद किया। घायल का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र औराई में उपचार कराया गया।

    शिवम के खिलाफ प्रयागराज जिले के सोरांव, थरवई, फूलपुर थाने में लूट, छिनैती, मारपीट, हत्या का प्रयास समेत 14 आपराधिक मामले दर्ज हैं। जबकि मोनू पर सोरांव, थरवई थाने में पांच आपराधिक मुकदमे हैं। पुलिस ने पूछताछ के बाद दोनों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया।

    औराई पुलिस व एसओजी की टीम उगापुर नहर पुलिया के पास वाहनों की जांच कर रही थी। उस दौरान एक बाइक से दो युवक आते दिखे। पुलिस ने उन्हें रुकने का इशारा किया तो साेनू ने बाइक की गति तेज कर दी, पुलिस ने पीछा किया तो एक ने तमंचे से फायर कर दिया। जवाबी कार्रवाई में बाइक के पीछे बैठे शिवम भारतीय के बाएं पैर में घुटने के नीचे गोली लग गई।

    इससे वह हड़बडाया तो बाइक असंतुलित हो गई और दोनाें सड़क पर गिर गए। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए दोनों को दबोच लिया। पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि शिवम के ऊपर 25 हजार का इनाम घोषित है।

    पूछताछ में उसने बताया कि 20 नवंबर को उसने ऊंज में अपने दो साथियों के साथ राह चल रहे व्यक्ति से चार हजार नकद, मोबाइल व उसकी चेन लूट ली थी। 17 नवंबर को औराई में हाईवे पुल के पास एक युवक से मोबाइल छीन रहे थे, उसने विरोध किया तो उस पर चाकू से हमला कर दिया पर भीड़ आता देख वह भाग निकला।

    एसपी के अनुसार शिवम के गैंग में चार बदमाश शामिल हैं, दो पकड़े गए जबकि चकउकठा तिवारी, प्रयागराज का ओमप्रकाश व ऊंचडीह, सोरांव का विवेक श्रीवास्तव हैं, दोनों की जल्द गिरफ्तारी कर ली जाएगी।

     