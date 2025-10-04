Language
    भदोही में 24 घंटे में कुल 40 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, फसल गिरने से व्‍यापक नुकसान

    By Mohammad Ibrahim Edited By: Abhishek sharma
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 06:03 PM (IST)

    भदोही जि‍ले में मानसून की भारी बार‍िश की वजह से लगातार बारिश ने आम लोगों और किसानों की चिंता बढ़ गई है क्योंकि कई जगह धान की फसल गिर गई है। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि अगेती फसल को नुकसान हो सकता है जबकि पिछेती धान के लिए यह लाभकारी है।

    भदोही में फसल को लेकर बढ़ी किसानों की चिंता।

    जागरण संवाददाता, ज्ञानपुर (भदोही)। मानसून के सक्रिय होने से प्रभाव से जिले में शुक्रवार की सुबह से लेकर रात तक 24 घंटे लगातार हुई रिमझिम बारिश ने फसल को लेकर किसानों की चिंता बढ़ा दी है। हालांकि बारिश के चलते अभी तक तो ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है पर जगह-जगह धान की फसल गिर गई।

    बारिश के कारण जमीन गीली है इसमें तेज हवा चली तो नुकसान पहुंच सकता है। कृषि विशेषज्ञों का भी कहना रहा कि बारिश से अगेती धान की जो फसल गिरेगी उन्हें नुकसान पहुंच सकता है। बाकी के लिए लाभकारी ही है। कृषि विज्ञान केंद्र बेजवां के मौसम विशेषज्ञ सर्वेश बरनवाल ने बताया कि 24 घंटे में कुल 40 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। उधर बारिश के चलते नगरीय से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक में जगह-जगह हुए जलजमाव से लोगों को परेशानी उठानी पड़ी।

    मौसम में आए बदलाव के साथ शुक्रवार को सुबह से शुरू हुई रिमझिम बारिश पूरे दिन व रात में भी जारी रही। लगातार बारिश को देखते हुए शनिवार को कक्षा आठ तक के समस्त विद्यालयों में अवकाश घोषित कर दिया गया। लोगों के काम काज प्रभावित हुए तो सड़कों पर हुए जलजमाव से लोगों को दिक्कत झेलनी पड़ी। राजमार्ग पर स्थित सूफीनगर से जंगीगंज रेलवे स्टेशन जाने वाले मार्ग पर घुटने भर पानी जमा होने से लोगों को फजीहत झेलनी पड़ रही है।

    उधर कृषि विज्ञान केंद्र बेजवां के कृषि प्रसार विशेषज्ञ डा. आरपी चौधरी ने बताया कि अब 70 प्रतिशत धान की फसल में बालियां नहीं आई है। ऐसी फसल के लिए बारिश लाभकारी है। अगेती जिन फसल में बाली आ चुकी है, और वह गिरी तो नुकसान पहुंचेगा। इसी तरह बाजरे आदि की फसल में भी गिरने पर ही नुकसान पहुंचेगा। उधर गोपीगंज में रेलवे कालोनी में जर्जर दीवार बारिश के कारण भरभराकर गिर गई।

    14 घंटे कटी रही बिजली, हुई परेशानी

    बारिश के चलते रात्रि एक बजे की कटी बिजली दोपहर चार बजे आई। बिजली के गुल होने से जहां पेयजल को लोग परेशान होकर हैंडपंपों से पानी भरने को विवश हो गए। वहीं लोगों की सुबह की दिनचर्या प्रभावित हुई। लोग बिजली के इंतजार में बैठे रहे पर दोपहर चार बजे बिजली बहाल हुई।

    रात्रि में बारिश के कारण सिंहपुर नहर के पास 33 केवीए लाइन पर पेड़ की डाली गिरने से पूरा सिस्टम बैठ गया। गई स्थानों पर जंफर टूट गए। विभागीय कर्मियों ने पेट्रोलिंग की तो कमी का पता चला। उसे ठीक करने में घंटों समय लग गया। इससे आपूर्ति दोपहर चार बजे बहाल हुई।