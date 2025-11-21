भदोही में पत्नी को ससुराल छोड़कर आया था युवक, पंखे से लटका मिला शव
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले में एक युवक का शव पंखे से लटका मिला। युवक पत्नी को ससुराल छोड़कर वापस आया था। परिजनों ने कमरे को अंदर से बंद पाया और खिड़की से देखने पर शव लटका हुआ मिला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है। आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है।
जागरण संवाददाता, घोसिया (भदोही)। औराई कोतवाली के जद्दूपुर उगापुर गांव में शुक्रवार की सुबह 25 वर्षीय समर प्रकाश यादव का शव पंखे से लटका मिला। उसका पांच दिन से शव लटका था। इससे शव पूरी तरह से फूल गया था। घर में से आ रही अजीब सी दुर्गंध पर ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी।
सूचना पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा तोड़कर शव को कब्जे में लिया। जानकारी मिलते ही उसकी पत्नी और बच्चे मायके से रोते-बिलखते घर पहुंच गए।
समर प्रकाश यादव ट्रक चालक था। 21 नवंबर को उसकी साली की शादी पड़ी है। स्वजन के अनुसार पत्नी उसे 15 नवंबर से ही दबाव डाल रही थी के वह उसे मायके में छोड़ दे। इस बात को लेकर उसका कई बार उससे मारपीट हो गई थी।
15 नवंबर की शाम को फिर से झगड़ा हुआ तो वह गुस्से में पत्नी सौम्या और बेटी रिंकी को मीरजापुर के चील्ह थाना के मुजहरा गांव ससुराल छोड़ आया और रात्रि में गांव से बाहर अपने घर में चला गया। शुक्रवार की सुबह कमरे के आसपास दुर्गंध उठने पर ग्रामीण परेशान हो गए।
खिड़की से झांका तो देखा उसका शव पंखे से लटका था। सूचना मिलने पर पुलिस फारेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंची।
दरवाजा तोड़कर शव को बाहर निकाला। प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार ने बताया कि शव की स्थिति से लग रहा कि चार-पांच दिन पुराना है। इसके दुर्गंध उठ रही थी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।