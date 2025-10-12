भदोही के 68 किसान उत्तराखंड में श्रीअन्न की नई तकनीक सीखेंगे, पंतनगर विश्वविद्यालय में ट्रेनिंग

जागरण संवाददाता, भदोही। केंद्र एवं प्रदेश सरकार की ओर से श्रीअन्न (मिलेट्स) को बढ़ावा देने के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रम के तहत मिलेट्स एवं आत्मा योजनान्तर्गत अन्तर्राज्यीय अध्ययन एवं भ्रमण कार्यक्रम के कृषि की नवीनतम तकनीक सीखने के लिए जिले के 68 किसान रविवार को उत्तराखंड के लिए रवाना किए गए।

जो गोविन्द बल्लम पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकीय विश्वविद्यालय पंतनगर उत्तराखंड सहित अन्य स्थानों का भ्रमण कर खेती के तकनीक की जानकारी लेंगे। कृषि भवन घरांव से उप निदेशक कृषि डा. अश्वनी कुमार सिंह, कृषि विज्ञान केंद्र बेजवां के प्रभारी डा. विश्वेंदु द्विवेदी व भाजपा किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर सिंह ने किसानों से भरी बस हो हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

उप निदेशक कृषि ने बताया कि जनपद के 68 कृषकों को भ्रमण कार्यक्रम के तहत रवाना किया गया है। जो गोविन्दबल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकीय विश्वविद्यालय पंत नगर के साथ वहां के अन्य संस्थानों में जाकर कृषि के क्षेत्र में किए जा रहे नवीनतम तकनीक की जानकारी लेंगे। लौटने के बाद जनपद में आयोजित होने वाले किसान गोष्ठियों, प्रदर्शनी व मेलों में साझा करके मिलेट्स का प्रचार-प्रसार करेंगे।