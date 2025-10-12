Language
    भदोही के 68 किसान उत्तराखंड में श्रीअन्न की नई तकनीक सीखेंगे, पंतनगर विश्वविद्यालय में ट्रेनिंग

    By Mohammad Ibrahim Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sun, 12 Oct 2025 02:54 PM (IST)

    केंद्र और प्रदेश सरकार के श्रीअन्न (मिलेट्स) को बढ़ावा देने के कार्यक्रम के तहत, भदोही जिले के 68 किसान कृषि की नई तकनीक सीखने उत्तराखंड गए हैं। वे पंतनगर विश्वविद्यालय सहित कई संस्थानों में जाकर जानकारी लेंगे। उप निदेशक कृषि ने बताया कि किसान वहां से लौटने के बाद मिलेट्स का प्रचार करेंगे और आधुनिक तकनीक अपनाकर लाभ कमाएंगे।

    जागरण संवाददाता, भदोही। केंद्र एवं प्रदेश सरकार की ओर से श्रीअन्न (मिलेट्स) को बढ़ावा देने के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रम के तहत मिलेट्स एवं आत्मा योजनान्तर्गत अन्तर्राज्यीय अध्ययन एवं भ्रमण कार्यक्रम के कृषि की नवीनतम तकनीक सीखने के लिए जिले के 68 किसान रविवार को उत्तराखंड के लिए रवाना किए गए।

    जो गोविन्द बल्लम पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकीय विश्वविद्यालय पंतनगर उत्तराखंड सहित अन्य स्थानों का भ्रमण कर खेती के तकनीक की जानकारी लेंगे। कृषि भवन घरांव से उप निदेशक कृषि डा. अश्वनी कुमार सिंह, कृषि विज्ञान केंद्र बेजवां के प्रभारी डा. विश्वेंदु द्विवेदी व भाजपा किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर सिंह ने किसानों से भरी बस हो हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

    उप निदेशक कृषि ने बताया कि जनपद के 68 कृषकों को भ्रमण कार्यक्रम के तहत रवाना किया गया है। जो गोविन्दबल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकीय विश्वविद्यालय पंत नगर के साथ वहां के अन्य संस्थानों में जाकर कृषि के क्षेत्र में किए जा रहे नवीनतम तकनीक की जानकारी लेंगे। लौटने के बाद जनपद में आयोजित होने वाले किसान गोष्ठियों, प्रदर्शनी व मेलों में साझा करके मिलेट्स का प्रचार-प्रसार करेंगे।

    बताया कि जिले में वर्तमान वर्ष में मिलेटस कार्यक्रम वर्तमा चल रहा है। अध्ययन एवं भ्रमण कार्यक्रम से जनपद के कृषक आधुनिक तकनीक को खेतों में उतारकर अधिक लाभ प्राप्त कर सकेंगे। डा. विश्वेंदु द्धिवेदी ने बतााय कि किसान मिलेट्स उत्पादन से विभिन्न प्रकार की रेसिपी बनाकर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस मौके पर दीपक तिवारी, वीरेंद्र कुमार यादव सहित किसान थे।