    भदोही में डाइंग प्लांट के टैंक में दम घुटने से तीन मजदूरों की मौत, एक की हालत गंभीर

    Updated: Mon, 24 Nov 2025 02:27 PM (IST)
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 02:27 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के भदोही जिले में एक डाइंग प्लांट के टैंक में जहरीली गैस रिसाव के कारण तीन मजदूरों की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। यह हादसा गोपीगंज थाना क्षेत्र में हुआ, जहाँ टैंक की सफाई करते समय गैस रिसाव हुआ। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    जागरण संवाददाता, भदाेही। सूर्या कारपेट कंपनी उगापुर के डाइंग प्लांट के टैंक में दम घुटने से सोमवार की दोपहर औराई के कोठरा निवासी 55 वर्षीय रामसूरत यादव, वासुदेवपुर दयालापुर 58 वर्षीय शीतला प्रसाद, सहसेपुर निवासी 35 वर्षीय शिवम दुबे की मौत हो गई।

    जबकि इसी हादसे में मध्यप्रदेश के सीधी जले के बंधवार, रामपुर निवासी 50 वर्षीय राजकिशोर तिवारी की हालत गंभीर बनी हुई है। चारों डाइंग सेक्शन में मजदूरी करते थे। वे टैंक के अंदर कैमिकल घोलने वाली मशीन को ठीक कर रहे थे। कैमिकल की गंध से चारों का दम घुटने लगा।

    दम घुलने के बाद सभी के शोर मचाने पर अन्य मजदूर चारों को बाहर निकालने लगे लेकिन तीन ने दम तोड़ दिया था, चौथे की हालत गंभीर बनी हुई है। सूचना मिलते ही मौके पर एडीएम प्रशासन व एएसपी और पहुंच गए लेकिन कंपनी संचालक सूर्यमणि तिवारी मौके से फरार हो गए। जीवन के लिए जूझ रहे राजकिशोर का सूर्या ट्रामा सेंटर में इलाज चल रहा है।