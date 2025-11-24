भदोही में डाइंग प्लांट के टैंक में दम घुटने से तीन मजदूरों की मौत, एक की हालत गंभीर

जागरण संवाददाता, भदाेही। सूर्या कारपेट कंपनी उगापुर के डाइंग प्लांट के टैंक में दम घुटने से सोमवार की दोपहर औराई के कोठरा निवासी 55 वर्षीय रामसूरत यादव, वासुदेवपुर दयालापुर 58 वर्षीय शीतला प्रसाद, सहसेपुर निवासी 35 वर्षीय शिवम दुबे की मौत हो गई।

जबकि इसी हादसे में मध्यप्रदेश के सीधी जले के बंधवार, रामपुर निवासी 50 वर्षीय राजकिशोर तिवारी की हालत गंभीर बनी हुई है। चारों डाइंग सेक्शन में मजदूरी करते थे। वे टैंक के अंदर कैमिकल घोलने वाली मशीन को ठीक कर रहे थे। कैमिकल की गंध से चारों का दम घुटने लगा।