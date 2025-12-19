भदोही के दुर्गा मंदिर परिसर का 2.80 करोड़ में कराया जाएगा सुंदरीकरण, हॉल-रेलिंग संग होगी प्रकाश व्यवस्था

जागरण संवाददाता, भदोही। नगर निकायों धार्मिक व पौराणिक स्थलों के जीर्णोद्वार व सुंदरीकरण के लिए संचालित वंदन योजना के तहत भदोही में 2.80 करोड़ की लागत से विकास कार्य कराए जाएंगे। नगर विकास विभाग के निर्देश पर नगर पालिका परिषद ने डीपीआर प्रेषित कर दिया है। धन मिलते ही शहर के जलालपुर वार्ड के राजा तालाब स्थित मां दुर्गा माता मंदिर परिसर में सुंदरीकरण कार्य कराया जाएगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मंदिर के पहुंच मार्ग को सीसी रोड से लैस करने के साथ परिसर की इंटरलॉकिंग कराई जाएगी। सामुदायिक हाल का निर्माण, सीमेंटेड कुर्सियां, रेलिंग और शेड निर्माण के साथ साथ प्रकाश व पेयजल व्यवस्था की जाएगी। पालिका ने पौराणिक व धार्मिक महत्व को देखते हुए राजा तालाब स्थित मां दुर्गा मंदिर का चयन करते हुए डीपीआर तैयार किया था।

जिलाधिकारी के अनुमोदन के बाद इसे शासन में प्रेषित कर दिया गया। वंदन योजना के तहत राजा तालाब से सटे मां दुर्गा मंदिर का चयन होने से क्षेत्रीय लोगों में हर्ष व्याप्त है। पालिका क्षेत्र के वार्ड-09 जलालपुर उत्तरी के फत्तूपुर स्थित राजा तालाब परिसर में ही मां दुर्गा का प्राचीन मंदिर है। यहां हर रविवार को दर्शन पूजन के लिए दूर दराज से श्रद्धालु आते हैं। नवरात्र में अधिक भीड़ होती है।

नवरात्र में भंडारे का आयोजन किया जाता है और अन्य धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं। जबकि मंदिर परिसर का पहुंच मार्ग बेहद खराब है। कच्चा रास्ता होने के कारण बारिश के दिनों में जलजमाव व कीचड़ हो जाता है। इसके अलावा पेयजल, प्रकाश सहित अन्य सुविधाओं का घोर अभाव है। यही कारण है कि पालिका ने मां दुर्गा मंदिर को वंदन योजना के तहत चयनित किया है।

परिसर में बनेगा भव्य सामुदायिक भवन श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मंदिर परिसर में भव्य सामुदायिक भवन निर्माण कराने, परिसर को इंटरलाकिंग से सुसज्जित करने, मंदिर तक सीसी रोड, परिसर में शेड लगाने, प्रकाश व पेयजल व्यवस्था सहित सात कार्य कराए जाएंगे। श्रद्धालुओं के बैठने के लिए सीमेंटेड कुर्सियों व रेलिंग का निर्माण भी कराया जाएगा।