Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    भदोही में गिट्टी लदे दो डंपर आपस में टकराए, आग लगने से एक के चालक की मौत

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 12:41 PM (IST)

    भदोही के औराई में औराई-भदोही मार्ग पर दो गिट्टी लदे डंपर टकरा गए। टक्कर के बाद एक डंपर में आग लग गई, जिससे चालक सुरेश यादव की मौके पर ही जलकर मौत हो गई। घटना ऊगापुर के पास हुई। आग लगने से सड़क पर जाम लग गया, जिसे फायर ब्रिगेड ने आकर खुलवाया।

    prefferd source google
    Hero Image

    शुक्रवार को सुबह आगे-पीछे चल रहे गिट्टी लदे दो डंपर आपस में टकरा गए।

    जागरण संवाददाता, भदोही। औराई कोतवाली के अंतर्गत औराई-भदोही मार्ग पर ऊगापुर के समीप स्थित पेट्रोल पंप के पास शुक्रवार को सुबह आगे-पीछे चल रहे गिट्टी लदे दो डंपर आपस में टकरा गए।

    इससे आग लगने से एक डंपर जहां जलकर राख हो गया तो वहीं उसके चालक सुरेश यादव 43 वर्ष निवासी मीरजापुर जिले के देहात कोतवाली के शादी बनकट की भी जलने से मौत हो गई। घटना की जानकारी होते ही मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इसके साथ ही आग लगने से करीब एक घंटे तक आवागमन ठप हो जाने से जाम भी लग गया। सूचना दिए जाने पर पहुंचे फायर ब्रिगेड दल के जवानों ने आग बुझाने में सफलता हासिल की।