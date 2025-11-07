भदोही में गिट्टी लदे दो डंपर आपस में टकराए, आग लगने से एक के चालक की मौत

जागरण संवाददाता, भदोही। औराई कोतवाली के अंतर्गत औराई-भदोही मार्ग पर ऊगापुर के समीप स्थित पेट्रोल पंप के पास शुक्रवार को सुबह आगे-पीछे चल रहे गिट्टी लदे दो डंपर आपस में टकरा गए।

इससे आग लगने से एक डंपर जहां जलकर राख हो गया तो वहीं उसके चालक सुरेश यादव 43 वर्ष निवासी मीरजापुर जिले के देहात कोतवाली के शादी बनकट की भी जलने से मौत हो गई। घटना की जानकारी होते ही मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई।