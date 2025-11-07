भदोही में गिट्टी लदे दो डंपर आपस में टकराए, आग लगने से एक के चालक की मौत
भदोही के औराई में औराई-भदोही मार्ग पर दो गिट्टी लदे डंपर टकरा गए। टक्कर के बाद एक डंपर में आग लग गई, जिससे चालक सुरेश यादव की मौके पर ही जलकर मौत हो गई। घटना ऊगापुर के पास हुई। आग लगने से सड़क पर जाम लग गया, जिसे फायर ब्रिगेड ने आकर खुलवाया।
जागरण संवाददाता, भदोही। औराई कोतवाली के अंतर्गत औराई-भदोही मार्ग पर ऊगापुर के समीप स्थित पेट्रोल पंप के पास शुक्रवार को सुबह आगे-पीछे चल रहे गिट्टी लदे दो डंपर आपस में टकरा गए।
इससे आग लगने से एक डंपर जहां जलकर राख हो गया तो वहीं उसके चालक सुरेश यादव 43 वर्ष निवासी मीरजापुर जिले के देहात कोतवाली के शादी बनकट की भी जलने से मौत हो गई। घटना की जानकारी होते ही मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई।
इसके साथ ही आग लगने से करीब एक घंटे तक आवागमन ठप हो जाने से जाम भी लग गया। सूचना दिए जाने पर पहुंचे फायर ब्रिगेड दल के जवानों ने आग बुझाने में सफलता हासिल की।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।