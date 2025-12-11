Language
    भदोही में ग्राम प्रधान के कार्यों की शिकायत कर्ता की कार से कुचलकर हत्या, दो गिरफ्तार

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 03:00 PM (IST)

    भदोही के धसकरी गांव में ग्राम प्रधान के खिलाफ शिकायत करने वाले कमलाकांत दुबे की कार से कुचलकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने ग्राम प्रधान सहित दो लोगों को ह ...और पढ़ें

    शिकायतकर्ता कमलाकांत दुबे की बुधवार की रात करीब 10 बजे कार से कुचलकर हत्या कर दी गई।

    जागरण संवाददाता, भदोही। विकास कार्यों से लिए आए सरकारी धन के दुरुपयोग को लेकर भदोही ब्लाक के धसकरी गांव के ग्राम प्रधान मनीष कुमार यादव की हुई शिकायत व कार्रवाई के बाद शिकायतकर्ता कमलाकांत दुबे की बुधवार की रात करीब 10 बजे कार से कुचलकर हत्या कर दी गई।

    मामले में पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए ग्राम प्रधान सहित उनके परिवार के एक अन्य सदस्य को हिरासत में ले लिया गया है। जबकि कार चढ़ाकर हत्या के आरोपित कार स्वामी सुजीत कुमार फरार है। जिसकी तलाश शुरू कर दी गई है।

    धसकरी गांव निवासी स्व. रामअधार दुबे के पुत्र कमलाकांत दुबे ने गांव में विकास कार्यों में मनमानी किए जाने की शिकायत की थी। जिलाधिकारी के निर्देश पर कराई गई जांच में करीब 9.49 लाख रुपये अनियमित भुगतान का मामला सामने आया था।

    जांच रिपोर्ट के आधार पर जिलाधिकारी शैलेष कुमार ने बुधवार को ग्राम प्रधान के वित्तीय व प्रशासनिक अधिकार को सीज करने की कार्रवाई की गथी। जबकि रात 10 बजे भदोही नगर में संचालित अपने मेडिकल स्टोर को बंद करके निकल रहे कमलाकांत को कार से जोरदार धक्का मार दिया गया। इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। अस्पताल ले जाने पर उनकी मौत हो गई।

    पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि मामले में चार लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर ग्राम प्रधान व कार स्वामी सुजीत कुमार के पिता मेहीलाल को हिरासत में ले लिया गया है बताया कि प्रथम दृष्टया सामने आया है कि ग्राम प्रधान के कार्यों को लेकर चल रहे आरोप- प्रत्यारोप में ही इस घटना को अंजाम दिया गया है। मामले की विस्तृत जांच कराई जा रही है।