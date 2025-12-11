भदोही में ग्राम प्रधान के कार्यों की शिकायत कर्ता की कार से कुचलकर हत्या, दो गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, भदोही। विकास कार्यों से लिए आए सरकारी धन के दुरुपयोग को लेकर भदोही ब्लाक के धसकरी गांव के ग्राम प्रधान मनीष कुमार यादव की हुई शिकायत व कार्रवाई के बाद शिकायतकर्ता कमलाकांत दुबे की बुधवार की रात करीब 10 बजे कार से कुचलकर हत्या कर दी गई।

मामले में पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए ग्राम प्रधान सहित उनके परिवार के एक अन्य सदस्य को हिरासत में ले लिया गया है। जबकि कार चढ़ाकर हत्या के आरोपित कार स्वामी सुजीत कुमार फरार है। जिसकी तलाश शुरू कर दी गई है।

धसकरी गांव निवासी स्व. रामअधार दुबे के पुत्र कमलाकांत दुबे ने गांव में विकास कार्यों में मनमानी किए जाने की शिकायत की थी। जिलाधिकारी के निर्देश पर कराई गई जांच में करीब 9.49 लाख रुपये अनियमित भुगतान का मामला सामने आया था।

जांच रिपोर्ट के आधार पर जिलाधिकारी शैलेष कुमार ने बुधवार को ग्राम प्रधान के वित्तीय व प्रशासनिक अधिकार को सीज करने की कार्रवाई की गथी। जबकि रात 10 बजे भदोही नगर में संचालित अपने मेडिकल स्टोर को बंद करके निकल रहे कमलाकांत को कार से जोरदार धक्का मार दिया गया। इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। अस्पताल ले जाने पर उनकी मौत हो गई।