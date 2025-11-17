Language
    भदोही 5.57 करोड़ की धोखाधड़ी का प्रयास, बैंक प्रबंधक समेत चार के खिलाफ मुकदमा दर्ज

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 02:01 PM (IST)

    भदोही के सिकंदर अली ने बैंक प्रबंधक समेत चार लोगों पर 5.57 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का प्रयास करने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया है। सिकंदर ने एल्यूमिनियम स्क्रैप आयात करने के लिए बैंक में एलसी खोला था, जिसके लिए उन्होंने 5.57 करोड़ की एफडीआर दी थी। दुबई जाने पर उन्हें धोखाधड़ी का एहसास हुआ, जिसके बाद उन्होंने बैंक और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए खाता होल्ड करा दिया है।

    माल की गुणवत्ता एवं मांग सब कुछ सही होने की दिशा में स्वीकृति पत्र दिया।

    जागरण संवाददाता, भदोही। गोपीगंज के पूरेगुलाम नई बस्ती निवासी आयातक सिकंदर अली ने रविवार को भदोही के आइसीआइसीआइ बैंक प्रबंधक, नवी मुंबई के वर्षा एक्सपोर्ट के संचालक हर्षित पारेखर, अबुधाबी दुबई के जावेद व दुबई की उनकी कंपनी के खिलाफ पांच करोड़ 57 लाख 4021 रुपये की धोखाधड़ी करने का प्रयास करने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कहा यह एक गिरोह है जो धोखा देकर व्यापारियों से पैसे हड़पता है। मुकदमा दर्ज होते ही पुलिस सक्रिय हो गई और यह पैमेंट होल्ड करा दिया। सिकंदर ने कहा कि उसकी एफएफ कैमिकल्स एंड मेटल्स कंपनी है। उसने दुबई की सिनोमेट ट्रेडिंग एंड रीसाइक्लिंग अजमान फ्री जोन, सीआइ बिल्डिंग अजमान दुबई से एल्यूमिनियम स्क्रैप आयात करने के लिए आइसीआइसीआइ की चकइनायत भदोही शाखा में लैटर आफ क्रेडिट (एलसी) खोला।

    उसने माल की गुणवत्ता एवं मांग सब कुछ सही होने की दिशा में स्वीकृति पत्र दिया। इसके एवज में बैंक ने उनसे पांच करोड़ 57 लाख 4021 रुपये की एफडी बतौर धरोहर राशि ली। वह 25 अक्टूबर को कंपनी के प्रोपराइटर जावेद के बुलाने पर दुबई गया तो उसने जो पता दिया था उस पर वह कंपनी नहीं मिली। पर उससे बात की तो उसने कहा कहा कि वह दो दिन में उससे मिलेगा।

    वह नहीं मिला तो उसे एहसास हुआ कि उसके साथ धोखाध़ड़ी की जा रही है, इस पर उसने 28 अक्टूबर को बैंक को मेल से यह सूचना दी कि उसके साथ धोखा हो रहा है। पर 11 नवंबर को बैंक से उन्हें फोन गया कि उनके शिपमेंट का डाक्यूमेंट आ गया है और वह पार्टी को पेमेंट कर रहे हें। बैक मैनेजर ने दबाव दिया कि पार्टी को भुगतान की प्रक्रिया की जा रही है।

    उसी दौरान नवी मुंबई से वर्षा एक्सपोर्ट के प्रोपराइटर हर्षित पारेखर ने उन्हें फोन किया कि इस इंपोर्ट के कुछ डाक्यूमेंट उसके पास हैं, यह डाक्यूमेंट जावेद ने दिए हैं। वहां से वह भदोही पहुंचा और मुकदमा दर्ज कराया। उसने कहा कि यह सभी लोग इस धोखाधड़ी में शामिल हैं और उसकी एफडीआर की पूरी धनराशि हड़पना चाहते हैं।

    मुकदमा दर्ज होते ही पुलिस तत्काल एक्शन मोड में आ गई और बैंक से उनका खाता होल्ड करा दिया। एसएचओ सच्चिदानंद पांडेय ने बताया कि सिकंदर के साथ धोखाधड़ी की जा रही थी लेकिन वह सक्रिय हुए और तत्काल कार्रवाई की गई। इस मामले की जांच की जा रही है।