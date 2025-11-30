Language
    भदोही में गोवंशीय पशु को बचाने में कार खड़े डंपर में घुसी, दो की मौत, चार की हालत गंभीर

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Sun, 30 Nov 2025 02:13 PM (IST)

    भदोही के औराई में एक भीषण सड़क हादसे में दो लोगों की मौत हो गई और चार गंभीर रूप से घायल हो गए। यह दुर्घटना तब हुई जब एक कार गोवंशीय पशु को बचाने की कोशिश में एक डंपर से टकरा गई। मृतकों में विनय श्रीवास्तव और उनकी बहन श्वेता शामिल हैं।

     घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनमें से दो की हालत गंभीर है।

    जागरण संवाददाता, भदोही। औराई कोतवाली के तिउरी गांव के पास रविवार की सुबह दस बजे हाईवे पर घूम रहे गोवंशीय पशु को बचाने में एक ही परिवार के छह लोगों से भरी हुंडई कार हाईवे किनारे खड़े डंपर में घुस गई।

    कार चला रहे वाराणसी के गिलटबजार शिवपुर के 38 वर्षीय विनय श्रीवास्तव और उनकी 35 वर्षीय बहन श्वेता की मौत हो गई। जबकि उनकी 32 वर्षीय पत्नी श्रेया श्रीवास्तव, 46 वर्षीय मौसी सीमा देवी, 48 वर्षीय चाची अंजनी श्रीवास्तव और 10 वर्षीय भाई जैकेश गंभीर रूप से घायल हो गए।

    विनय अपनी बहन श्वेता को प्रयागराज में ला की परीक्षा दिलाने के लिए सुबह वाराणसी से प्रयागराज के लिए निकले थे। उनकी 25 नवंबर को वाराणसी में ही शीतल नगर कालोनी चांदमारी निवासी 32 वर्षीय श्रेया से शादी हुई है।

    हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने सभी को औराई ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया। श्रेया और सीमा देवी की हालत गंभीर देख दोनाें को वाराणसी ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया।अन्य का दो का इलाज चल रहा है।