    सेना में भर्ती कराने के नाम पर 30.74 लाख हड़पने वाले दो आरोपित गिरफ्तार, 16 अक्टूबर को दर्ज हुआ था मुकदमा

    By Ravindra Nath Pandey Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 09:59 PM (IST)

    जागरण संवाददाता, ज्ञानपुर (भदोही)। गोपीगंज पुलिस ने सेना में भर्ती कराने का झांसा देकर रुपये लेकर धोखाधड़ी करने के आरोपित वाराणसी फूलपुर थाना के दयालीपुर निवासी अभिषेक कुमार पटेल उर्फ अखिलेश पटेल व वांछित सिंधौरा थाना के ओदार गांव निवासी अशोक पाठक को गिरफ्तार किया है।

    दोनों के खिलाफ ऊंज थाने में 16 अक्टूबर को आपराधिक विश्चासघात, धोखाधड़ी, अपमानित करना और आपराधिक धमकी की धारा में मुकदमा दर्ज किया था। दोनों पर 30.74 लाख रुपये हड़पने का आरोप है।

    उन्हें नोटिस जारी किया गया था लेकिन दोनों आरोपितों ने न नोटिस ली न ही हस्ताक्षर बनाए, विवेचना में सहयोग नहीं किया, इससे वह कहीं भाग सकते थे। इससे पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी की है।

    ऊज निवासी प्रशांत यादव ने 16 अक्टूबर को कहा कि अभिषेक पटेल व अशोक पाठक ने सेना में भर्ती कराने के नाम पर उससे, राहुल पाल, मुकेश बिंद, बसंत पाल, राजकमल, अनिल विश्वकर्मा, दीपक यादव, प्रमोद बिंद को झांसा देकर 30 लाख 74 हजार लिए थे।

    दो लाख 94 हजार खाते में व 27 लाख 80 हजार नकद लिया था। दोनों व्यक्तियों ने उन्हें दिल्ली ले जाकर कुछ लोगों से मिलाया था। लेकिन आज तक न तो किसी को नौकरी मिली और न ही पैसे। इसके पूर्व वह दोनों आरोपितों से पैसा मांगकर थक चुका था।

    पैसा मांगने पर दोनों आरोपित उन्हें धमकी देते थे कि उनका करियर चौपट कर दिया जाएगा। पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि दोनों आरोपितों की गिरफ्तारी की गई है, पूछताछ की जा रही है।