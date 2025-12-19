भदोही में डॉक्टरों का नहीं मिल रहा सहयोग, दम तोड़ रहे जन औषधि केंद्र
उत्तर प्रदेश के भदोही में जन औषधि केंद्रों को डॉक्टरों का सहयोग नहीं मिल रहा है, जिससे मरीजों को सस्ती दवाएं मिलने में परेशानी हो रही है। पर्याप्त समर ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, भदोही। महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल के चिकित्सकों और केंद्र संचालक के बीच समन्वय न होने के कारण प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों पर मिलने वाली सस्ती दवाओं के लाभ से रोगी वंचित हो रहे हैं।
केंद्र संचालक का आरोप है कि चिकित्सक सहयोग नहीं कर रहे हैं जबकि चिकित्सकों का कहना है कि केंद्र पर दवाओं का अभाव है। इसके चलते गरीब रोगियों को सस्ती जेनरिक दवा नहीं मिल रही।
प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र पर उपलब्ध जेनरिक दवाएं गरीब व आर्थिक रूप से कमजोर रोगियों के लिए रामबाण की तरह हैं। बाजारू मेडिकल स्टोर के मुकाबले 60 से 70 प्रतिशत सस्ती दवाएं जन औषधि केंद्रों पर मिल जाती हैं।
इसे गरीब व मध्यम वर्गीय परिवार के रोगियों को काफी राहत मिलती है। पहले जनपद में तीन केंद्रों का संचालन हो रहा था लेकिन अब चार और केंद्र खुल गए हैं।
जिला अस्पताल महाराजा चेत सिंह, महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल, सीएचसी गोपीगंज में पहले से केंद्र संचालित हो रहे हैं। जनपद में जन औषधि केंद्रों के संचालन के लिए रामा मेड़िकल स्टोर को अधिकृत किया गया है।
एजेंसी के एरिया मैनेजर नवीन सिंह के अनुसार पहले चिकित्सकों का सहयोग मिल रहा था लेकिन इन दिनों चिकित्सक जेनरिक दवा नहीं लिख रहे हैं। बताया कि अधिकतर चिकित्सक ब्रांडेड कंपनियों की दवा लिखते हैं। जो जन औषधि केंद्र पर नहीं मिल सकतीं।
राजकीय अस्पताल के सीएमस डा.आरआर मौर्य ने कहा कि चिकित्सक दवाएं तो लिखते हैं लेकिन केंद्र पर बैठे कर्मचारी रोगियों को मनमानी ढंग से दवा दे रहे हैं। इसके कारण समस्या उत्पन्न हो रही है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।