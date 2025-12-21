भदोही में शराब के नशे में पिता ने ली मासूम की जान, गांव में मचा हड़कंप

जागरण संवाददाता, भदोही (सुरियांवा)। गुवाली गांव में रविवार की आधी रात एक हृदयविदारक घटना घटित हुई, जब शराब के नशे में धुत पिता ने अपने चार वर्षीय बेटे की जान ले ली। इस घटना ने पूरे गांव में सनसनी फैला दी है।

जानकारी के अनुसार, शनिवार रात लगभग 11:30 बजे गुवाली गांव के निवासी रामजी वनवासी ने शराब के प्रभाव में अपनी पत्नी और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ विवाद करना शुरू कर दिया। गुस्से में आकर उसने अपने चार वर्षीय पुत्र विकास बनवासी को उठाकर जमीन पर पटक दिया।

इस गंभीर चोट के कारण मासूम गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजनों ने तुरंत उसे अस्पताल पहुंचाया, लेकिन सोमवार की सुबह इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। इस घटना के बाद घर में कोहराम मच गया और गांव में अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

आरोपी की आर्थिक स्थिति पहले से ही खराब है और वह नशे का लती बताया जा रहा है। घटना की सूचना मिलते ही थाना सुरियावां पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। थाना प्रभारी सुरियावां, मोहम्मद शकील खां ने बताया कि मामले की गहन जांच की जा रही है। आरोपी पिता को हिरासत में ले लिया गया है और उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है।