भदोही में शराब के नशे में पिता ने ली मासूम की जान, गांव में मचा हड़कंप
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ एक पिता ने शराब के नशे में अपने ही मासूम बच्चे की जान ले ली, जिससे पूरे गा ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, भदोही (सुरियांवा)। गुवाली गांव में रविवार की आधी रात एक हृदयविदारक घटना घटित हुई, जब शराब के नशे में धुत पिता ने अपने चार वर्षीय बेटे की जान ले ली। इस घटना ने पूरे गांव में सनसनी फैला दी है।
जानकारी के अनुसार, शनिवार रात लगभग 11:30 बजे गुवाली गांव के निवासी रामजी वनवासी ने शराब के प्रभाव में अपनी पत्नी और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ विवाद करना शुरू कर दिया। गुस्से में आकर उसने अपने चार वर्षीय पुत्र विकास बनवासी को उठाकर जमीन पर पटक दिया।
इस गंभीर चोट के कारण मासूम गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजनों ने तुरंत उसे अस्पताल पहुंचाया, लेकिन सोमवार की सुबह इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। इस घटना के बाद घर में कोहराम मच गया और गांव में अफरा-तफरी का माहौल बन गया।
आरोपी की आर्थिक स्थिति पहले से ही खराब है और वह नशे का लती बताया जा रहा है। घटना की सूचना मिलते ही थाना सुरियावां पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। थाना प्रभारी सुरियावां, मोहम्मद शकील खां ने बताया कि मामले की गहन जांच की जा रही है। आरोपी पिता को हिरासत में ले लिया गया है और उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है।
इस प्रकार की घटनाएं समाज को झकझोर देने वाली हैं, जहां नशे की लत अपनों की जान की दुश्मन बनती जा रही है। यह घटना न केवल एक परिवार के लिए बल्कि पूरे गांव के लिए एक गहरा सदमा है। समाज में इस प्रकार की घटनाओं की रोकथाम के लिए जागरूकता और शिक्षा की आवश्यकता है, ताकि भविष्य में ऐसी हृदयविदारक घटनाएं न हों। गांव के लोगों ने इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है और कहा है कि नशे की लत को समाप्त करने के लिए सामूहिक प्रयास करने की आवश्यकता है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।