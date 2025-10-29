जागरण संवाददाता, वाराणसी। प्रयागराज से वाराणसी की ओर जा रही सेंट्रो कार (नंबर यू पी 66एफ 7436) वाराणसी-भदोही सीमा पर पहुंचते ही डिवाइडर से टकरा गई। इस टक्कर के बाद कार में आग लग गई। घटना के समय कार में सवार सभी लोग तुरंत कार छोड़कर भाग निकले। कार शुभम सिंह पुत्र कुंवर केशरी सिंह, निवासी महराजगंज भदोही के नाम से पंजीकृत है।

स्थानीय सूत्रों के अनुसार, यह दुर्घटना सुबह के समय हुई, जब कार तेज गति से चल रही थी। टक्कर के बाद आग तेजी से फैल गई, जिससे आसपास के लोगों में अफरा-तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड और पुलिस मौके पर पहुंच गई। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाने के लिए तुरंत कार्रवाई की।