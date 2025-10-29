प्रयागराज से वाराणसी जा रही कार भदोही में डिवाइडर से टकराई, लग गई आग
भदोही में प्रयागराज से वाराणसी जा रही एक कार डिवाइडर से टकरा गई, जिसके बाद उसमें आग लग गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। घटना के बाद इलाके में दहशत फैल गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है और दुर्घटना के कारणों का पता लगाने का प्रयास कर रही है।
जागरण संवाददाता, वाराणसी। प्रयागराज से वाराणसी की ओर जा रही सेंट्रो कार (नंबर यू पी 66एफ 7436) वाराणसी-भदोही सीमा पर पहुंचते ही डिवाइडर से टकरा गई। इस टक्कर के बाद कार में आग लग गई। घटना के समय कार में सवार सभी लोग तुरंत कार छोड़कर भाग निकले। कार शुभम सिंह पुत्र कुंवर केशरी सिंह, निवासी महराजगंज भदोही के नाम से पंजीकृत है।
स्थानीय सूत्रों के अनुसार, यह दुर्घटना सुबह के समय हुई, जब कार तेज गति से चल रही थी। टक्कर के बाद आग तेजी से फैल गई, जिससे आसपास के लोगों में अफरा-तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड और पुलिस मौके पर पहुंच गई। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाने के लिए तुरंत कार्रवाई की।
हालांकि, कार में सवार लोगों को कोई गंभीर चोट नहीं आई, लेकिन यह घटना सुरक्षा के दृष्टिकोण से गंभीर है। जानकारी होने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या चालक की लापरवाही या अन्य कारणों से यह दुर्घटना हुई। इस घटना ने सड़क सुरक्षा के मुद्दे को एक बार फिर से उजागर किया है, और लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है।
