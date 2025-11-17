बरामदे में पंखे से लटकता मिला युवक का शव, पुलिस जांच में जुटी

जागरण संवाददाता, बस्ती। बैरागपुर गांव में रविवार की देर रात एक युवक का शव घर के बरामदे में पंखे से लटकता मिला।पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

बैरागपुर गांव के अनिल गौतम (34) रविवार की शाम घर में अकेले थे उनकी पत्नी किसी काम से गांव में गई थीं। वह लौटी तो अनिल को पंखे से लटकता देख अवाक रह गई। आसपास के लोग जुटे और पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को नीचे उतारा और जरूरी साक्ष्य एकत्रित किए।