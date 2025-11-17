बरामदे में पंखे से लटकता मिला युवक का शव, पुलिस जांच में जुटी
बस्ती के बैरागपुर गांव में अनिल गौतम नामक एक युवक का शव उसके घर के बरामदे में पंखे से लटका मिला। पत्नी के लौटने पर घटना का पता चला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अनिल शराब का आदी था, और उसकी दो शादियां हुई थीं। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है ताकि मौत के कारणों का पता चल सके।
जागरण संवाददाता, बस्ती। बैरागपुर गांव में रविवार की देर रात एक युवक का शव घर के बरामदे में पंखे से लटकता मिला।पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
बैरागपुर गांव के अनिल गौतम (34) रविवार की शाम घर में अकेले थे उनकी पत्नी किसी काम से गांव में गई थीं। वह लौटी तो अनिल को पंखे से लटकता देख अवाक रह गई। आसपास के लोग जुटे और पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को नीचे उतारा और जरूरी साक्ष्य एकत्रित किए।
अनिल की दो शादियां हुई थी,पहली पत्नी वर्षों पहले छोड़कर चली गई थी, जिसके बाद दूसरी पत्नी से भी मृतक के कोई संतान नहीं है। छोटा भाई सुनील मुंबई में रखकर मजदूरी करता है।अनिल शराब का आदी था।
गांव में चर्चा है की रविवार को भी उसने शराब पी रखी थी। थानाध्यक्ष परशुरामपुर भानु प्रताप सिंह ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत कारण स्पष्ट होगा।
