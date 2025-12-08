Language
    बस्ती में संदिग्ध परिस्थितियों युवक की मौत, सड़क के किनारे मिला था शव

    By Sushil Dwivedi Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 03:23 PM (IST)

    बस्ती जिले में एक युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में सड़क किनारे मिला। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचित किया। मृतक की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। पुल ...और पढ़ें

    संदिग्ध परिस्थितियों युवक की मौत।

    संसू कलवारी, बस्ती। कलवारी थाना क्षेत्र के तुरकौलिया गांव निवासी 26 वर्षीय संदीप चौधरी की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गयी। सोमवार की सुबह गांव के लोगों ने उसे राम-जानकी मार्ग से तुरकौलिया गांव जाने वाले मार्ग के किनारे गन्ना क्रय के पास पड़ा देखा। इसकी जानकारी परिवार को दिया।

    परिवार व गांव के लोग उसे उठाकर घर ले गये। वहीं ग्राम प्रहरी की सूचना पहुंचे थानाध्यक्ष गजेन्द्र प्रताप सिंह ने परिवार व लोगों से घटना की जानकारी लिया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

    स्वजन के अनुसार दिवगंत संदीप चौधरी रविवार की शाम को घर से निकला था।रात में वह घर वापस नहीं आया था। दूसरे दिन सुबह परिवार के लोग से उसके बारे में जानकारी कर रहे थे कि गांव के लोगों द्वारा पता चला कि वह गन्ना क्रय केंद्र के पास सड़क के किनारे पड़ा था।

    दिगवंत दो भाइयों में सबसे छोटा था। वह काफी दिनों से पांऊ बाजार में चाउमीन की दुकान लगाता था। इस घटना से पिता सुग्रीव चौधरी माता आशा देवी भाई प्रदीप चौधरी पत्नी सीमा का रो रोकर बुरा हाल है।

    थानाध्यक्ष गजेन्द्र प्रताप सिंह ने बताया कि मृतक के शरीर पर कहीं कोई चोट के नहीं थे।परिजनों के अनुसार संदीप चौधरी शराब पीने आदी था।वह काफी दिनों से शराब के अलावा खाने पीने पर ध्यान नहीं देता था। जिससे परिवार के लोग काफी परेशान रहते थे।वैसे शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। रिपोर्ट आने के बाद ही मृत्यु का कारण स्पष्ट होगा।