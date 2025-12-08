बस्ती में संदिग्ध परिस्थितियों युवक की मौत, सड़क के किनारे मिला था शव

संसू कलवारी, बस्ती। कलवारी थाना क्षेत्र के तुरकौलिया गांव निवासी 26 वर्षीय संदीप चौधरी की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गयी। सोमवार की सुबह गांव के लोगों ने उसे राम-जानकी मार्ग से तुरकौलिया गांव जाने वाले मार्ग के किनारे गन्ना क्रय के पास पड़ा देखा। इसकी जानकारी परिवार को दिया।

परिवार व गांव के लोग उसे उठाकर घर ले गये। वहीं ग्राम प्रहरी की सूचना पहुंचे थानाध्यक्ष गजेन्द्र प्रताप सिंह ने परिवार व लोगों से घटना की जानकारी लिया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।



स्वजन के अनुसार दिवगंत संदीप चौधरी रविवार की शाम को घर से निकला था।रात में वह घर वापस नहीं आया था। दूसरे दिन सुबह परिवार के लोग से उसके बारे में जानकारी कर रहे थे कि गांव के लोगों द्वारा पता चला कि वह गन्ना क्रय केंद्र के पास सड़क के किनारे पड़ा था।