बस्ती की सूची में हैं संतकबीरनगर व अंबेडकर नगर के मतदाता, दो-दो जिलों में उठाते हैं सरकारी योजनाओं का लाभ

ब्रजेश पांडेय, बस्ती। पंचायत चुनाव नजदीक आते ही मतदाता सूची में गड़बड़ी की पोल खुलने लगी है। पड़ोसी जनपद संतकबीर नगर और अंबेडकर नगर के मतदाताओं का नाम भी बस्ती जनपद के मतदाता सूची में है। बस्ती और पड़ोसी जिले के गांवों में इन्होंने राशन कार्ड भी बनवा रखा है। सरकारी योजनाओं का लाभ यह बस्ती सहित संतकबीर नगर या अंबेडकर नगर से ले रहे हैं। यह लोग चुनाव भी प्रभावित करते हैं।

पिछले दो दशक में सरयू की धारा बदली तो गांव भी विस्थापित होते चले गए। जो बस्ती के थे वह अंबेडकर नगर और संतकबीर नगर के हो गए। जो उधर के थे वह इधर आ बसे। दोनों जगह से वह न सिर्फ सरकारी खुराक पा रहे हैं, बल्कि पंचायत चुनावों के परिणाम भी प्रभावित करने में नहीं चुकते। इसमें संबंधित बीएलओ की लापरवाही भी सामने आ रही है।

विकास खंड दुबौलिया के अराजी डूही धर्मपुर मुस्तहकम के 82 लोग ग्राम पंचायत करमपुर, बरसावं टांडा जिला अंबेडकर नगर में ग्राम प्रधान चुनते हैं।

दोनों जगह मतदाता सूची में इनका नाम है। यह लोग सरकारी योजनाओं और राशन कार्ड का लाभ दोनाें जनपद से लेते हैं। राकेश कुमार सिंह पुत्र बृजलाल सिंह ने जिलाधिकारी को शपथ पत्र देकर सरकारी लाभ से वंचित करने और मुकदमा दर्ज कराने की मांग की है।

बताया है कि उन्होंने पहले भी वर्ष 2021 में यह जानकारी प्रशासन के समक्ष लाया था, लेकिन इसका कोई हल नहीं निकाला जा सका है। ऐसे ही संतकबीर नगर के पाली ब्लाक अंतर्गत राजस्व ग्राम दुल्हापार कला के मतदान केंद्र संख्या 30 मतदान स्थल 94 आगनबाड़ी केन्द्र दुल्हापार के वार्ड संख्या छह व सात के मतदाता सूची 2021 के क्रम संख्या 771 से 805 तक अली अहमद इकबाल, अहमद मैराज अहमद आदि के परिवार के सदस्यों का नाम दर्ज है, जो वहां के मूल निवासी हैं।

इन्हीं का नाम बस्ती सदर के राजस्व ग्राम रामपुर के मतदान केंद्र संख्या 77 मतदान स्थल संख्या 204 पूर्व माध्यमिक विद्यालय रामपुर देवरिया के वार्ड संख्या 9 के क्रमांक 1349 से 1354 तक है। इसी प्रकार बस्ती सदर के राजस्व ग्राम रेवली के मतदान केंद्र संख्या 78 मतदान स्थल संख्या 208 प्राइमरी पाठशाला रेवली के वार्ड संख्या 10 के क्रमांक 1116 से 1123, 1124, 1125, 1128, 1133, 1135, 1140, 1141, 1146, 1152 तथा वार्ड संख्या 11 के मतदाता सूची के क्रम संख्या 1313 से 1341 व 1266, 1267, 1277, 1279, 1280, 1281 व 1283 तक इन्हीं लोगों का नाम मतदाता सूची में दर्ज है।

कहा है कि ग्राम पंचायत दुल्हापार जिला सन्तकबीर नगर निवासी जिनका नाम उनके वार्ड संख्या 10 व 11 पर दर्ज है, उसे निरस्त कराया जाए। इसी तरह से विक्रमजोत विकास क्षेत्र के पूरे चेतन ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में 182 अपात्र लोगों का नाम पंजीकृत होने व उनके नाम सूची से पृथक करने के लिए गांव निवासी राजकुमार पुत्र परशुराम ने जिला निर्वाचन अधिकारी को शिकायती पत्र देकर मांग किया है कि ग्राम पंचायत के राजस्व ग्राम शंभूपुर के अलावा अन्य कई गांव हैं, जो सरयू की धारा में विलीन हो चुके हैं और वहां के निवासी अलग-अलग जगह पर रह रहे हैं।