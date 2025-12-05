एक डिग्री पर दो जिलों में संचालित हो रहे छह अल्ट्रासाउंड सेंटर, डॉक्टरों को नोटिस जारी

जागरण संवाददाता, बस्ती। स्वास्थ्य विभाग नियमों की अनदेखी करने वालों पर कार्यवाही नही कर रहा है। जिले में संचालित छह अल्ट्रासाउंड सेंटर ऐसे हैं, जिनके चिकित्सकों की डिग्री गैर जनपद में संचालित अल्ट्रासाउंड सेंटरों में इस्तेमाल की जा रही है। शासन की सख्ती के बाद हुई जांच में यह फर्जीवाड़ा पकड़ा गया है। सीएमओ कार्यालय से इन सेंटर के संचालकों व चिकित्सकों को नोटिस जारी की गई है।

चिकित्सकों से पूछा गया है कि वह किस जनपद में कब से कब तक अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूसरे जिले में अगर चिकित्सक सेवा दे रहा है तो उससे वहां निवास से संबंधित साक्ष्य भी मांगे जा सकते हैं। प्रकरण की जांच अगर हुई तो बड़ा फर्जीवाड़ा पकड़ा जा सकता है।

किरन अल्ट्रासाउंड सेंटर रोडवेज तिराहा के चिकित्सक की डिग्री राजश्री अल्ट्रासाउंड निकट कृष्णा टाकीज गोंडा में भी लगी हुई है। आकृति डायग्नोस्टिक सेंटर पर लगी डॉ. अजय की डिग्री कृष्णा डायग्नोस्टिक सेंटर के साथ ही अपोलो डायग्नोस्टिक सेंटर मारूति नंदर काप्लेक्स काजीपुर चौराहा संतकबीरनगर में भी लगी है।

आकृति व कृष्णा डायग्नोस्टिक सेंटर दोनों को नोटिस जारी की गई है। स्टार अल्ट्रासाउंड सेंटर निकट जिला महिला अस्पताल में लगी डा. सैयद शबीह हैदर की डिग्री लाइफ केयर सेंटर इकौना श्रावस्ती व प्रार्थना डायग्नोस्टिक सेंटर मंगलपुरी इस्माइलगंज लखनऊ में भी लगी है।