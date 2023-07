UP News: महिलाएं करना चाह रही थी डीजे पर डांस, दो सगे भाइयों ने युवक की कर दी हत्या

उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में भोज कार्यक्रम में डीजे की धुन पर थिरकने को लेकर उपजे विवाद में एक युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। ग्राम पंचायत कटयानौडीहा के सरदहा हरिनारायन गांव में सोमवार को गुरशरण के यहां घर भोज का कार्यक्रम था। कार्यक्रम में रात के करीब दस बजे डीजे की धुन पर गांव के लोग डांस कर रहे थे।

महिलाएं करना चाह रही थी डीजे पर डांस, दो सगे भाइयों ने युवक की कर दी हत्या

जागरण संवाददाता, बस्ती: गौर थाना क्षेत्र के सरदहा हरिनारयन गांव में एक घर भोज कार्यक्रम में डीजे की धुन पर थिरकने को लेकर उपजे विवाद में एक युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। ग्राम पंचायत कटयानौडीहा के सरदहा हरिनारायन गांव में सोमवार को गुरशरण के यहां घर भोज का कार्यक्रम था। कार्यक्रम में रात के करीब दस बजे डीजे की धुन पर गांव के लोग डांस कर रहे थे। इस बीच महिलाएं भी डांस करने डीजे के पास पहुंच गई । महिलाओं के डांस को लेकर हुआ विवाद गुरुशरण का भतीजा चन्द्रभान 28 पुत्र हरिपाल डांस कर रहे लोगों से हट जाने को कहा जिससे वहां महिलाएं भी डांस कर सकें । यह बात डांस कर रहे गांव के दो सगे भाई संजय और मंगल पुत्रगण राममिलन को नागवार लगी।वे डीजे के पास से हटने को तैयार नहीं हुए और चन्द्रभान के साथ धक्का-मुक्की करते हुए मारने पीटने लगे। अभी लोग कुछ समझ पाते कि संजय व मंगल ने धारदार हथियार से चन्द्रभान के सीने पर हमला कर लहुलुहान कर दिए। घटना के बाद घायल को स्वजन पहले मोटरसाइकिल फिर एंबुलेंस द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गौर ले गए जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बस्ती भेज दिया है। पुलिस ने दर्ज किया हत्या के प्रयास का मुकदमा दिवंगत के स्वजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं उनका कहना है कि चंद्रभान के मौत के बाद भी पुलिस ने हत्या नहीं बल्कि मारपीट और हत्या के प्रयास की धारा में मुकदमा दर्ज किया। कहा कि आरोपितों का भाई पुलिस विभाग में है उन्हें आशंका है कि कहीं वह अपनी ऊंची पहुंच के बल मामले में लीपापोती न करा दें। वहीं प्रभारी निरीक्षक गौर राजकुमार पांडेय ने बताया कि घटना के तुरंत बाद दिवंगत के भाई मुकेश ने गौर पुलिस को तहरीर देकर घटना की जानकारी दी। तहरीर के आधार पर पुलिस ने दोनों आरोपितों के विरुद्ध मारपीट व हत्या के प्रयास की धारा में मुकदमा पंजीकृत कर लिया था। घायल के मौत हो जाने के बाद अब धारा तरमीम कर दी जाएगी।

