    18 अक्टूबर की रात से UP के इस फोरलेन पर लागू होगा रूट डायवर्जन, भारी वाहनों की 'नो एंट्री'

    By Skand Kumar Shukla Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 05:48 PM (IST)

    दीपोत्सव के मद्देनजर बस्ती-अयोध्या फोरलेन में 18 अक्टूबर की रात से भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। यह प्रतिबंध 20 अक्टूबर की सुबह कार्यक्रम की समाप्ति तक जारी रहेगा। इसलिए यात्रियों को अपनी यात्रा योजना में बदलाव करने की सलाह दी जाती है।

    जागरण संवाददाता, बस्ती। अयोध्या में दीपोत्सव कार्यक्रम के मद्देनजर बस्ती-अयोध्या फोरलेन पर 18 अक्टूबर की रात 12 बजे से रूट डायवर्जन लागू किया जाएगा। यह डायवर्जन मुख्य रूप से भारी मालवाहक वाहनों के लिए प्रभावी होगा। फोरलेन पर वाहनों का यह प्रतिबंध 20 अक्टूबर की सुबह कार्यक्रम की समाप्ति तक 24 जारी रहेगा।

    इस संबंध में जानकारी देते हुए एएसपी श्यामकांत ने बताया कि यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने और किसी भी प्रकार की असुविधा से बचने के लिए उच्चाधिकारियों के निर्देश पर यह कदम उठाया जा रहा है।

    क्या होगा रूट डायवर्जन के दौरान

    रूट डायवर्जन के दौरान भारी मालवाहक ट्रक, ट्रेलर, डीसीएम, ट्रैक्टर-ट्राली जैसे सभी भारी मालवाहक वाहन गोरखपुर से लखनऊ की ओर जाने वाले को फुटहिया से कलवारी, टांडा-अंबेडकरनगर होते हुए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की ओर डायवर्ट कर दिए जाएंगे।

    इसी तरह लखनऊ से गोरखपुर की ओर जाने वाले भारी वाहनों को अयोध्या-बस्ती फोरलेन से न जाकर वैकल्पिक मार्ग वैकल्पिक मार्ग बाराबंकी-सुल्तानपुर-अम्बेडकरनगर वाया पूर्वांचल एक्सप्रेसवे होते हुए आगे गंतव्य के लिए डायवर्ट किया जाएगा।

    हल्के वाहन पर नहीं रहेगी रोक

    हल्के वाहन कार, बस के आवागमन पर फिलहाल रोक का आदेश नहीं है। लेकिन उन्हें भी फोरलेन के बजाय सर्विस लेन या डायवर्ट किए गए वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की सलाह दी गई है। यातायात पुलिस ने सभी वाहन चालकों और आम जनता से अपील की है कि वे असुविधा से बचने के लिए डायवर्जन प्लान का पालन करें।

    18 अक्टूबर की रात से ही मार्ग पर जगह-जगह बैरिकेडिंग लगा दी जाएगी। डायवर्जन प्वांइंट पर पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे ताकि किसी भी तरह की भ्रम की स्थिति न हो।