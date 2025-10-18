मिशन शक्ति 5.0 के तहत शहर कोतवाल बनी जयपुरिया की छात्रा, कुर्सी पर बैठते ही किया यह काम

जागरण संवाददाता, बस्ती। मिशन शक्ति 5.0 अभियान के अंतर्गत, बालिकाओं को सशक्त बनाने और उनमें आत्मविश्वास पैदा करने के उद्देश्य से शुक्रवार को शहर की कोतवाली अनूठी पहल की गई। इस पहल के तहत जयपुरिया स्कूल की आठवीं की छात्रा प्रशंसा सिंह को एक दिन के लिए शहर कोतवाल (एसएचओ) बनाया गया।

छात्रा ने पूर्वान्ह 11बजे से अपरान्ह चार बजे तक कोतवाली की कमान संभाली। इस दौरान आई पीड़ित महिला के पारिवारिक विवाद को हल करने के निर्देश संबंधित को दिया। इसी बीच लूट की झूठी सूचना देने वाल ई रिक्शा चालक को उनके सामने पेश किया गया। सुनवाई करते हुए सांकेतिक कोतवाल बनी प्रशंसा ने आरोपित से कहा कि पुलिस को गुमराह करने की गलती कर क्राइम किया है। पहली बार अपराध पाए जाने पर रिहा कर देने का हुक्म सुनाया।

कोतवाल की कैप पहन कर शहर कोतवाल दिनेश चन्द्र चौधरी ने कहा कि यह पहल छात्राओं को न केवल पुलिस प्रशासन की कार्यशैली समझने का मौका देती है, बल्कि उन्हें यह आत्मविश्वास भी प्रदान करती है कि वे किसी भी क्षेत्र में नेतृत्व कर सकती हैं। छात्रा ने पुलिसिंग व दिन भर की गतिविधियों की निगरानी की और पुलिस कार्यप्रणाली को करीब से समझा। एफआईआर की प्रक्रिया भी जानी।

इस दौरान, वास्तविक शहर कोतवाल, पिंक बूथ व मिशन शक्ति केंद्र प्रभारी रानी पांडेय, खुश्बू पांडेय और जयपुरिया स्कूल के प्रधानाचार्य सुभाष जोशी ने छात्रा का मार्गदर्शन किया। उन्होंने छात्रा को पुलिसिंग के विभिन्न पहलुओं, जैसे कानून व्यवस्था बनाए रखना, साइबर अपराध और महिला सुरक्षा से जुड़े कानूनों की जानकारी दी। एक दिन की कोतवाल बनने के बाद, छात्रा प्रशंसा ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि यह मेरे लिए एक अविस्मरणीय अनुभव रहा। पुलिस का काम जित

ना चुनौतियों से भरा है, उतना ही जिम्मेदारी का भी है। मैंने महसूस किया कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने में पुलिसकर्मी कितनी मेहनत करते हैं। इस अनुभव ने मुझे और अधिक साहसी और जिम्मेदार बनाया है।



कोतवाली के महुआपार में बहु-बेटी सम्मेलन आयोजित



प्रभारी निरीक्षक महिला थाना शालिनी सिंह के नेतृत्व में कोतवाली के महुआपार में बहु-बेटी सम्मेलन का आयोजन किया गया। मुख्य आरक्षी शांति यादव, आरक्षी प्रियंका वर्मा, श्यामा पाठक, सुमन यादव, रश्मि सिंह, कंचन मिश्रा की टीम ने गांव की महिलाओं को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, रानी लक्ष्मीबाई बाल एवं महिला सम्मान कोष, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, मातृ शक्ति को सम्बल, निराश्रित महिला पेंशन योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला आदि योजनाओ के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों को बताया गया।