बस्ती: 3.59 करोड़ की लागत से बनेगा स्टेडियम, वैदिक मंत्रोच्चार के बीच हुआ भूमि पूजन

संवाद सूत्र, बनकटी (बस्ती)। नगर पंचायत बनकटी में 3.59 करोड़ की लागत से स्टेडियम बनेगा। वशिष्ठ नगर वार्ड बसौढ़ी में जिले भर के प्रमुख जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में पूर्व सांसद व असम प्रभारी हरीश द्विवेदी ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच भूमि पूजन किया गया। कार्यक्रम के बहाने उन्होंने अपने दस वर्षों के प्रमुख कार्य गिनाए। कहा, लंबी लिस्ट है। दस वर्षों में जो कार्य मैंने कराया है, यदि फिर मौका मिलता तो आज तस्वीर कुछ और होती।

नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि व भाजपा के वरिष्ठ नेता इंजीनियर अरविंद पाल के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में हरीश द्विवेदी ने कहा कि अयोध्या चौरासी कोसी परिक्रमा मार्ग, बस्ती रिंग रोड की स्वीकृति, रामजानकी मार्ग के चौड़ीकरण, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कालेज सहित अन्य बड़े कार्यों को भाजपा सरकार की उपलब्धि बताई।

उन्होंने कहा कि आप दूसरा जनप्रतिनिधि चुनकर देख रहे होंगे। डेढ़ वर्ष में क्या नया कार्य हुआ है, इसका भी आकलन कर लें। मैं जनता के बीच का हूं और बराबर जनता के बीच में बना रहूंगा। सबका काम करता हूं, किसी को निराश नहीं करता।

पूर्व सांसद ने कहा कि खेल केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं है, बल्कि यह युवाओं के शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास का सशक्त आधार है। स्टेडियम के निर्माण से क्षेत्र के युवाओं को खेल प्रतिभा निखारने का अवसर मिलेगा और बनकटी नगर पंचायत खेल के क्षेत्र में नई पहचान स्थापित करेगा।

भाजपा के वरिष्ठ नेता इंजीनियर अरविंद पाल ने कहा कि यह स्टेडियम नगर पंचायत स्तर पर उत्तर प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा स्टेडियम होगा। उन्होंने कहा कि पूरे उत्तर प्रदेश में किसी नगर पंचायत में इतना बड़ा स्टेडियम स्वीकृत नहीं हुआ है और इतनी बड़ी परियोजना किसी नगर पंचायत में स्वीकृत होना अपने आप में एक गर्व की बात है, जिसका श्रेय पूर्व सांसद हरीश द्विवेदी को जाता है। संचालन प्रधान संघ के अध्यक्ष रवि चन्द पांडेय ने किया।